ВЕЛИКИ УСПЕХ МЛАДИХ ЗРЕЊАНИНСКИХ ВЕСЛАЧА Сара и Урош изборили учешће на Балканском шампионату

29.08.2025. 12:39 12:41
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
веслачи
Фото: Приватна архива

Са Бегеја се види Грчка – овако би се се могао описати велики успех младих чланова Веслачког клуба Бегеј 1883 из Зрењанина.

На изборној регати за Балкански шампионат, који ће се одржати у септембру у Грчкој, такмичари Бегеја 1883 Сара Ђукић и Урош Михајлов одлично су веслали и победили у својим дисциплинама.

Сара, иако пионирка, тиме је изборила место у репрезентативном скул четверцу за кадеткиње, а Урош у репрезентативном скул четверцу за кадете.

За Веслачки клуб 1883 ово ће бити пети у низу наступ на Балканијади.

