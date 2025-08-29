ВЕЛИКИ УСПЕХ МЛАДИХ ЗРЕЊАНИНСКИХ ВЕСЛАЧА Сара и Урош изборили учешће на Балканском шампионату
29.08.2025. 12:39 12:41
Са Бегеја се види Грчка – овако би се се могао описати велики успех младих чланова Веслачког клуба Бегеј 1883 из Зрењанина.
На изборној регати за Балкански шампионат, који ће се одржати у септембру у Грчкој, такмичари Бегеја 1883 Сара Ђукић и Урош Михајлов одлично су веслали и победили у својим дисциплинама.
Сара, иако пионирка, тиме је изборила место у репрезентативном скул четверцу за кадеткиње, а Урош у репрезентативном скул четверцу за кадете.
За Веслачки клуб 1883 ово ће бити пети у низу наступ на Балканијади.