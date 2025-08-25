clear sky
ВЕСЛАЧКА РЕГАТА НА ПАЛИЋУ: Очекује се око 350 учесника на Суботица опену

25.08.2025. 11:00 11:09
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: ВК Палић

Веслачка регата Суботица опен у организацији Веслачког клуба Палић одржаће се осми пут, у суботу, 30. августа, на Палићком језеру.

Такмичења на регатној стази почеће у 10 часова и трајаће до 17. Предтрке су у распореду до 12 ч, а финала од 13 до 17 ч. 

На традиционалној регати осим клубова из Србије учествоваће и гости из Мађарске, Хрватске и Бугарске, а очекује се око 350 спортиста и пратилаца из 15 клубова. 

Регата се бодује за Куп Србије и Омладинску лигу Србије. 

Спорт Остали спортови
