ВЕСЛАЧКА РЕГАТА НА ПАЛИЋУ: Очекује се око 350 учесника на Суботица опену
25.08.2025. 11:00 11:09
Веслачка регата Суботица опен у организацији Веслачког клуба Палић одржаће се осми пут, у суботу, 30. августа, на Палићком језеру.
Такмичења на регатној стази почеће у 10 часова и трајаће до 17. Предтрке су у распореду до 12 ч, а финала од 13 до 17 ч.
На традиционалној регати осим клубова из Србије учествоваће и гости из Мађарске, Хрватске и Бугарске, а очекује се око 350 спортиста и пратилаца из 15 клубова.
Регата се бодује за Куп Србије и Омладинску лигу Србије.