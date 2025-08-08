ПРЕМИЈЕР ЛИГА МЕЊА КУРС Одустају од трака у дугиним бојама ПОКРЕЋУ СВОЈУ КАМПАЊУ
Енглеска фудбалска Премијер лига саопштила је да више неће учествовати у кампањи "Rainbow Laces" након што је окончала партнерство са британском LGBTQ+ организацијом "Stonewall", пренели су британски медији.
Премијер лига и "Stonewall" сарађују од 2014. године на промоцији једнакости у фудбалу.
Како је пренео Дејли телеграф, лига планира да покрене сопствену инклузивну кампању током фебруара, која ће се поклопити са Месецом историје LGBTQ+ заједнице. Из Премијер лиге поручују да настављају рад са клубовима на сузбијању дискриминације и коришћењу постојећих образовних ресурса.
Кампања "Rainbow Laces" покренута је 2013. године и подржавали су је сви клубови Премијер лиге. Иницијатива је укључивала ношење пертли у дугиним бојама и капитенских трака у знак подршке правима LGBTQ+ особа и промоцији толеранције и различитости.
Поједини фудбалери претходних сезона одбијали су да носе те симболе из личних или верских разлога. Прошле сезоне капитен Ипсвича Сам Морси није носио траку због својих верских уверења, док је Маркус Геји из Кристал Паласа на траци исписао "Волим Исуса", а Манчестер јунајтед је одустао од планираног изласка у јакнама подршке због противљења једног играча.
