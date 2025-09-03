КАТРИН ЛУНДЕ ЗВАНИЧНО НА ГОЛУ РК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Једна од највећих икад као потврда за највише амбиције
03.09.2025. 14:09 15:03
Најтрофејнија рукометашица свих времена, Катрин Лунде ново је појачање Црвене звезде.
Катрин Лунде већ је одрадила тренинг са новом екипом и задовољна је што је поново на терену.
-Веома се радујем што поново тренирам и што ме очекују утакмице. Једва чекам изазове са Црвеном звездом и верујем да можемо да бележимо сјајне резултате - рекла је славна Норвежанка.
Циљ Катрин Лунде је да поред многобројних злата са међународних такмичења освоји још једно. Крајем године очекује је Светско првенство, а Лунде је на списку Норвешке за предстојећу недељу ЕХФ недељу.
Ово је без премца највећи трансфер у историји српског рукомета.