02.09.2025.
Нови Сад
НА ПОМОЛУ НАЈВЕЋИ РУКОМЕТНИ ТРАНСФЕР У ИСТОРИЈИ СРБИЈЕ: Легендарна Катрин Лунде у Звезди?

02.09.2025. 14:04
Пише:
Дневник
МОК
Фото: МОК

Катрин Лунде несумњиво је једна од најбољих рукометашица свих времена.

Норвежанка има више медаља и трофеја него година, а њих има 45. Упркос томе неуништива Лунде је и даље у доброј форми не жели да заврши каријеру пре Мундијала који се игра на зиму. 

Очекује се да ће легендарна голманка у наредним данима озваничити прелазак у Црвену звезду. Ово је јасан показатељ да црвено-беле имају озбиљне амбиције да наставе доминацију у домаћем првенству, али и да направе искорак у Европи. Лунде је седмострука клупска шампионка Европе, три пута је била олимпијски шампион са Норвешком, два пута је била на светском трону, а у уз то има чак седам златних медаља са европских првенстава.

Катрин Лунде је удата за фудбалског тренера Николу Трајковића.

Пише:
Дневник
