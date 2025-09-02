НА ПОМОЛУ НАЈВЕЋИ РУКОМЕТНИ ТРАНСФЕР У ИСТОРИЈИ СРБИЈЕ: Легендарна Катрин Лунде у Звезди?
02.09.2025. 14:04 14:09
Коментари (0)
Катрин Лунде несумњиво је једна од најбољих рукометашица свих времена.
Норвежанка има више медаља и трофеја него година, а њих има 45. Упркос томе неуништива Лунде је и даље у доброј форми не жели да заврши каријеру пре Мундијала који се игра на зиму.
Очекује се да ће легендарна голманка у наредним данима озваничити прелазак у Црвену звезду. Ово је јасан показатељ да црвено-беле имају озбиљне амбиције да наставе доминацију у домаћем првенству, али и да направе искорак у Европи. Лунде је седмострука клупска шампионка Европе, три пута је била олимпијски шампион са Норвешком, два пута је била на светском трону, а у уз то има чак седам златних медаља са европских првенстава.
Катрин Лунде је удата за фудбалског тренера Николу Трајковића.