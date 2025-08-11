НИНА БУРАЗОР МЛАДА СНАГА ЖРК ВОЈВОДИНА: Традиција и амбиције пресудиле
Женски рукометни клуб Војводина знатно се појачао пред нови сезону у Б Суперлиги у којој желе да освоје прво место и врате се у друштво најбољих.
Поред проверених играчица које су имале интернационално искуство у клуб је стигла и талентована Нина Буразор из Кнежопољке, екипе из Козарске Дубице.
- Клуб је показао интересовање, а ја сам осетила да је ово права средина за мој напредак. Свесна сам да је време за нови изазов и узбуђење је било велико када сам одлучила да дођем у Војводину. Традиција и амбиције су ме одмах привукли и верујем да могу да будем део екипе која ће да ниже успехе - поручила је Нина која игра на позицији левог крила.
Талентована играчица је прошле сезоне са Кнежопољком освојила Прву лигу Републике Српске.
- Сезона је била веома изазовна, али нам је донела много лепих тренутака и успомена. Напредовала сам из утакмице у утакмицу и помогла тиму да освоји титулу првака. О нашој доброј игри говори и то да смо забележиле само један пораз - рекла је Буразорова.
Војводина је почела са припремама 6. августа, а прву званичну утакмицу одиграће 20/21. септембра са Сремом у СЦ Слана бара.
- Први утисци са припрема су позитивни. Добро радимо, упознајемо се и дружимо вам терена како би што боље повезале и самим тим функционисале добро на терену. Тренинзи су интензивни што се подразумева за почетак припрема када је потребно подићи физичку спрему на висок ниво. Једва чекам почетак сезоне и борбу за висок пласман - рекла је деветнаестогодишња играчица Воше.
Војводина је поред Нине Буразор ангажовала и чуварку мреже Невену Радојчић (Енерга Старт Елблаг), пивоткињу Милену Милојевић (ПАОК), средњег бека Иву Петровић (ОРК Београд), и десно крило Наташа Ловрић (Магура Синсинада).
В. Г.