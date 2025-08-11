clear sky
34°C
11.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НИНА БУРАЗОР МЛАДА СНАГА ЖРК ВОЈВОДИНА: Традиција и амбиције пресудиле

11.08.2025. 15:33 15:35
Пише:
Вук Гвозденовић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
rukomet
Фото: Нина Буразор залог за будућност, фото: ЖРК Кнежопољка

Женски рукометни клуб Војводина знатно се појачао пред нови сезону у Б Суперлиги у којој желе да освоје прво место и врате се у друштво најбољих.

Поред проверених играчица које су имале интернационално искуство у клуб је стигла и талентована Нина Буразор из Кнежопољке, екипе из Козарске Дубице.

- Клуб је показао интересовање, а ја сам осетила да је ово права средина за мој напредак. Свесна сам да је време за нови изазов и узбуђење је било велико када сам одлучила да дођем у Војводину. Традиција и амбиције су ме одмах привукли и верујем да могу да будем део екипе која ће да ниже успехе - поручила је Нина која игра на позицији левог крила.

Талентована играчица је прошле сезоне са Кнежопољком освојила Прву лигу Републике Српске.

- Сезона је била веома изазовна, али нам је донела много лепих тренутака и успомена. Напредовала сам из утакмице у утакмицу и помогла тиму да освоји титулу првака. О нашој доброј игри говори и то да смо забележиле само један пораз - рекла је Буразорова. 

Војводина је почела са припремама 6. августа, а прву званичну утакмицу одиграће 20/21. септембра са Сремом у СЦ Слана бара.

- Први утисци са припрема су позитивни. Добро радимо, упознајемо се и дружимо вам терена како би што боље повезале и самим тим функционисале добро на терену. Тренинзи су интензивни што се подразумева за почетак припрема када је потребно подићи физичку спрему на висок ниво. Једва чекам почетак сезоне и борбу за висок пласман - рекла је деветнаестогодишња играчица Воше.

Војводина је поред Нине Буразор ангажовала и чуварку мреже Невену Радојчић (Енерга Старт Елблаг), пивоткињу Милену Милојевић (ПАОК), средњег бека Иву Петровић (ОРК Београд), и десно крило Наташа Ловрић (Магура Синсинада).

В. Г.

жрк војводина Вошин кутак
Извор:
Дневник
Пише:
Вук Гвозденовић
Спорт Рукомет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
РУКОМЕТАШИЦА ВОШЕ МИЛЕНА МИЛОЈЕВИЋ О ПРЕДСТОЈЕЋОЈ СЕЗОНИ: У домовини је најлепше
приватна архива

РУКОМЕТАШИЦА ВОШЕ МИЛЕНА МИЛОЈЕВИЋ О ПРЕДСТОЈЕЋОЈ СЕЗОНИ: У домовини је најлепше

09.08.2025. 18:46 19:33
Волим
0
Коментар
0
Сачувај