РУКОМЕТАШИ БЕЗ МИЛОСТИ У ЗРЕЊАНИНУ Друго полувреме довољно за тријумф
Рукометаши Војводине нису имали милости против зрењанинског Пролетера, пошто су славили доминантно 40:27 у 2. колу Аркус лиге Србије и на тај начин остали на максималном учинку након уводне победе.
Није било дилеме како ће се овај дуел завршити. Иако је домаћин пружио нешто већи отпор у првом полувремену, у наставку је новосадски састав подигао ниво и експресно решио питање бољег. Није пролетер могао ништа против правих бомби Воркапића који је био најзапаженији на овом сусрету.
В. М. П.
Пролетер - Војводина 27:40 (15:19, 12:21)
ЗРЕЊАНИН: Дворана у Зрењанину, гледалаца: 300, судије: Мусић, Ђурашиновић (Врбас). Седмерци: Пролетер 2(3), Војводина 3(3). Искључења: Пролетер (2), Војводина (4).
ПРОЛЕТЕР: Шару (3 одбране), Ристић 3, Милошевић, Илић 5, Павловић 2, Подунавац 3, Стаменковић 4, Вујовић 2, Радисављевић 8, Јовановић, Петровић, Нићетин (1 одбрана), Јованов, Ивановић, Ковачевић.
ВОЈВОДИНА: Воркапић 9, Раденковић 1, Милић 2, Милета 1, Вуковљак 2, Станков 4, Салдатсенка (1 одбрана), Пушица 1, Чабрило, Рађеновић, Срдановић 2, Николић, Еномото 5, Предовић 6, Додић 7, Диздар (7 одбрана)