ОКРУГЛИ СТО ПРЕДСТАВНИКА СВИХ КЛУБОВА АРКУС ЛИГЕ: Овакве панел-дискусије постаће редовна пракса
Рукометни савез Србије први пут је организовао панел-дискусију, округли сто на којем су учествовали представници свих клубова Аргус лиге, директори лига, као и представници судијске организације, бивши репрезентативци Србије и освајачи медаља.
Испред РСС били су председник Божидар Ђурковић, генерални секретар Иван Миливојевић и директор Аркус лиге, Владимир Кнежић.
Овај догађај имао је за циљ да кроз отворен разговор омогући размену мишљења, искустава и идеја свих актера домаће рукометне сцене. Представници клубова активно су учествовали у конструктивној дебати, говорећи о изазовима са којима се суочавају, могућностима унапређења такмичења, као и о корацима које је потребно предузети како би лига у будућности била још квалитетнија и атрактивнија. Дискутовало се о организационим питањима, развоју младих играча, финансијској одрживости клубова, али и о начинима на које би се рукомет додатно популаризовао и приближио навијачима широм Србије.
Одржавање оваквог панела представља важан искорак ка јачању дијалога између Савеза и клубова, а заједнички циљ свих учесника јесте стварање стабилног система који ће допринети бољем положају клубова, развоју лиге и афирмацији рукомета као једног од најзначајнијих спортова у Србији.
Рукометни савез Србије најавио је да ће овакви састанци постати редовна пракса, јер само кроз сарадњу и отворену комуникацију може доћи до правих решења и трајног напретка.