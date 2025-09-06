overcast clouds
РУКОМЕТАШИ ПАРТИЗАНА У ЛИГИ ЕВРОПЕ: Црно-бели бољи од првака Чешке и у реваншу

06.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
partizan
Фото: РК Партизан

Рукометаши Партизана пласирали су се у Лигу Европе, пошто у гостима савладали Карвину резултатом 30:26 у реванш утакмици специјалних квалификација за ово европско клупско такмичење.

Партизан је изборио пласман у Лигу Европе, пошто је и у првом мечу који је одигран 30. августа у Београду победио Карвину резултатом 31:27.

Домаћин је на старту вођством 2:0 преполовио предност црно-белих из првог меча. Наш тим је преко Поповића и Станковића поравнао резултат, а у 13. минуту је управо Поповић донео преокрет и прво вођство Партизан АдмиралБету – 6:7. Головима Станковића, Котара и Иванова шампион Србије је повећао предност на 7:10, али је убрзо уследио директан црвени картон за Станковића. Карвина је то искористила да приђе на гол заостатка (11:12), али црно-бели нису дозволили да дисквалификација десног крила пољуља њихово самопоуздање на дуже стазе. До одласка на паузу вратили су максималну предност у дотадашњем току меча – 14:17, уз запажену улогу десног бека Иванова, који је шест пута затресао мрежу Чеха.

У другом полувремену црно-бели су само потврдили огромну жељу да направе искорак на евросцени. Котар је у 42. минуту погодио за великих плус пет, а у наставку сусрета шампион Србије је наставио да повећава разлику. Десет минута пре краја капитен Шотић је био прецизан за 21:27, али је домаћин успео да смањи разлику до последњег судијског звиждука.

Најефикаснији у екипи Партизана био је Сергеј Иванов са девет голова, док је Вељко Поповић постигао пет. Код домаћих, најбољи је био Јонас Пацел са 10 голова.

Рукометаши Партизана ће у групној фази Лиге Европе играти са Кадетеном, Нексеом и Адемар Леоном. Карвина ће наставити такмичење у Еврокупу.

