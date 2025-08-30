РУКОМЕТАШИ ПАРТИЗАНА СЛАВИЛИ ПРОТИВ КАРВИНЕ: Много ометајућих фактора
Српски рукометни шампион Партизан славио је над Карвином 31:27 у првом мечу квалификација за Лигу Европе. Црно-бели су играли пред празним трибинама СЦ Бањица и могу да буду и те како задовољни резултатом.
Београђане је до победе вукао Никола Црноглавац који је упркос повреди леђа играо добро и посебно головима са седам метара одвео тим до тријумфа. Има доста ствари које морају да изгледају боље. Рус Сергеј Иванов је био индиспониран на десном беку, није ишло ни Словенцу Михи Котару, а фалиле су и интервенције Андреја Трнавца. Уз то, слаб учинак су имали пивотмени Мићић и Ратковић. Када је реч о добрим стварима треба истаћи доскорашњег бека Војводине Симу Шијана који је постигао пет голова.
Тренер Партизана Ђорђе Ћирковић задовољан је резултатом, али и јасан да има места за напредак.
– Играли смо доста нервозно, а нисам видео разлог. Требало је да останемо мирни, али услед неких одлука и начина на који нас третирају, уз празне трибине, повреду Илиеа и вирус који нас је снашао, разумљиво је зашто је до те нервозе дошло. Да бисмо на гостовању потврдили овај резултат, потребан нам је тактички знатно квалитетнији меч. Ова екипа хоће да ради, не пружа отпор и нама тренинзи до реванша могу много да помогну. Видим и осећам код овог тима да ће ствари временом да легну. Све оно што смо видели у анализи Карвина је показала у Београду. Имаћемо подршку ,,гробара" у Чешкој, а нама сто навијача значи као да је пуна хала због свега што доживљавамо - рекао је Ћирковић.
Резултати првих мечева
Партизан - Карвина 31:27
САХ - Маритимо 38:25
Морс - Сан Рафаел 32:45
Минаур Баја Маре - Стјарнан 26:26
Горење - Криен 25:27
Шробри - Карлскрона 30:33
Бидасоа - АБЦ 35:26
Чаковец - Берн 28:31
Црно-бели имају четири гола предности, али посао је далеко од готовог. Реванш се игра у суботу у Чешкој од 18 часова.
Уколико елиминише чешког шампиона, Београђане у групној фази чекају хрватски Нексе, швајцарски Кадетен Шафхаузен и шпански Адемар Леон. У случају неуспеха, Партизан ће се надметати са Динамом из Панчева у другом колу ЕХФ Купа.