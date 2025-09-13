РУКОМЕТАШИ ВОЈВОДИНЕ УПИСАЛИ ПОБЕДУ У ПРВОМ КОЛУ СУПЕРЛИГЕ: Врањанци намучили вицешампиона
Вицешампиони Србије, рукометаши Војводине савладали су Врање у првом колу Суперлиге Србије.
Врањанци су одиграли веома добро полувреме и играли су барабар са освајачем три домаћа трофеја и вицешампионом Србије. Највише проблема Новосађанима су наоравили Његош Ђукић и Лука Иванић. С друге стране игром Војводине је командовао Стефан Додић, а како је време одмицало саиграчи су му помогли и добро распоредили голове. Осетио се изостанак талентованог вошиног бека Ђорђа Драшка због повреде за ког је Матић рекао да је будућност српског рукомета и да на њега озбиљно рачуна.
У наставку Војводина је била сигурнија и на крилима бекова Војина Чабрила и Југе Еномотоа, те већ поменутог Стефана Додића, али и Милана Милића одржавала је предност. У финишу се поред распуцаних бекова разбраниом Салдатенко, па је Воша стигла до победе са двоцифреном предношћу.
Војводина - Врање 46:36 (20:19)
НОВИ САД: СЦ Слана бара, гледалаца: 300. Судије: Бердић и Шорак. Седмерци: Војводина 3 (2), Врање 2 (2). Искључења: Војводина 8, Врање 8 минута.
ВОЈВОДИНА: Диздар (6 одбрана), Салдатенко (7 одбрана), Воркапић 2 (1), Раденковић 3, Милић 4, Милета 2, Вуковљак, Станков 3, Пушица 3, Чабрило 7, Рађеновић 3, Срдановић 1 (1), Николић 2, Еномото 5, Предовић 1, С. Додић 9.
ВРАЊЕ: Богуновић, Златановић (6 одбрана, 1 седмерац), Васић 2, Костић 1, Павловић 1, Иванић 6, Петровић, Стевовић, О. Додић, Исаиловић, Ђукић 10, Симић 6 (2), Дакић 8, Л. Додић, Тодоровић 2.
В. Гвозденовић