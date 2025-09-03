moderate rain
РУКОМЕТАШИЦА ВОЈВОДИНЕ НАТАША ЛОВРИЋ О ПРВИМ КОНТРОЛНИМ УТАКМИЦАМА: Провере показале потенцијал

03.09.2025. 15:28 15:31
Пише:
Вук Гвозденовић
жрк војводина
Фото: жрк Војводина

Рукометашице Војводине тренирају већ месец дана и припремају се за 21. септембар, када против Срема започињу сезону у Б Суперлиги, у којој имају шампионске амбиције. 

Новосађанкама је прошле сезоне елита измакла, али су сада, судећи по фокусу и квалитету тима, одлучне да се то не понови.

Чета Андријане Будимир започела је серију контролних утакмица. „Воша“ је најпре одмерила снаге са Партизаном и Јагодином, док у среду игра против Железничара.

жрк војводина
Фото: жрк Војводина

Једна од нових играчица у црвено-белом дресу, Наташа Ловрић, задовољна је припремама и првим утакмицама.

– Иза нас су добре провере, али најважније је то што видимо да имамо простора за напредак и да ћемо, када се уиграмо, изгледати још боље. У првом дуелу с Партизаном смо на тренутке играле хаотично, пошто се још уигравамо и упознајемо, док је против Јагодине игра била много течнија и задовољна сам тим сусретом – истакла је Ловрићева.

жрк војводина Вошин кутак
Спорт Рукомет
