РУКОМЕТАШИЦЕ ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ ДОМИНАНТНО ОСВОЈИЛЕ СУПЕРКУП СРБИЈЕ: Јагодинке без шансе

08.09.2025. 23:38 23:44
Пише:
Вук Гвозденовић
Фото: РСС

Рукометашице Црвене звезде победом над Јагодином 38:18 освојиле су Суперкуп Србије и тако наговестиле још једну трофејну сезону.

Деби за Београђанке није уписала голманка Катрин Лунде, али то наравно није утицало на резултат. 

Питање победника се ни једног тренутка није доводило у питање, домаће играчице су биле сигурне, држале све у својим рукама, диктирале темпо и на крају забележиле више него убедљиву победу. Већ после десетак минута црвена-звезда је имала десет голова предности, а ту разлику је повећала до крајај првог полувремена – 22:9.

Ни у наставку се ништа није променило, Црвена звезда је играла таман колико је било потребно да мирно утакмицу приведе крају и стигне до још једног тријумфа. 

Црвена звезда - Јагодина  38:18 (22:9)

БЕОГРАД: СЦ Бањица. Судије: Секулић и Јовандић. Седмерци: Црвена звезда 2 (2), Јагодина 6 (3). Минута: Црвена звезда 14, Јагодина 4 минута.

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Петковић, Стаменић 5, Мајкић 1, Момчиловић 2, Бошњак 1, Глушица 1, Недељковић 6, Костић, Богуновић 3, Симић 4, Качаревић, Величковић 2, Карлос 3, Скробић 6, Агбаба 3, Гаровић 1.

ЈАГОДИНА: Вранић, Радосављевић, Трбовић 3, Обрадовић 3, Стојановић, Богдановић 2, Петровић, Јеринић, Белић 6, Милосављевић 1, Петровић, Миладиновић 3, Петровић, Аџић.

Пише:
Вук Гвозденовић
Спорт Рукомет
