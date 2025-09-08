РУКОМЕТАШИЦЕ ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ ДОМИНАНТНО ОСВОЈИЛЕ СУПЕРКУП СРБИЈЕ: Јагодинке без шансе
Рукометашице Црвене звезде победом над Јагодином 38:18 освојиле су Суперкуп Србије и тако наговестиле још једну трофејну сезону.
Деби за Београђанке није уписала голманка Катрин Лунде, али то наравно није утицало на резултат.
Питање победника се ни једног тренутка није доводило у питање, домаће играчице су биле сигурне, држале све у својим рукама, диктирале темпо и на крају забележиле више него убедљиву победу. Већ после десетак минута црвена-звезда је имала десет голова предности, а ту разлику је повећала до крајај првог полувремена – 22:9.
Ни у наставку се ништа није променило, Црвена звезда је играла таман колико је било потребно да мирно утакмицу приведе крају и стигне до још једног тријумфа.
Црвена звезда - Јагодина 38:18 (22:9)
БЕОГРАД: СЦ Бањица. Судије: Секулић и Јовандић. Седмерци: Црвена звезда 2 (2), Јагодина 6 (3). Минута: Црвена звезда 14, Јагодина 4 минута.
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Петковић, Стаменић 5, Мајкић 1, Момчиловић 2, Бошњак 1, Глушица 1, Недељковић 6, Костић, Богуновић 3, Симић 4, Качаревић, Величковић 2, Карлос 3, Скробић 6, Агбаба 3, Гаровић 1.
ЈАГОДИНА: Вранић, Радосављевић, Трбовић 3, Обрадовић 3, Стојановић, Богдановић 2, Петровић, Јеринић, Белић 6, Милосављевић 1, Петровић, Миладиновић 3, Петровић, Аџић.