РУКОМЕТАШИЦЕ ВОЈВОДИНЕ У СУБОТУ (18.30) ИГРАЈУ СА СРЕМОМ У ПРВОМ КОЛУ Б СУПЕРЛИГЕ: Циљ јасан од почетка

19.09.2025. 14:23
Пише:
Вук Гвозденовић
жрк војводина
Фото: ЖРК Војводина

Рукометашице Војводине у суботу се састају са Сремом у СЦ Слана бара од 18.30 сати у првом колу Б Суперлиге.

Новосађанке су победама над три суперлигашке екипе у припремном периоду јасно ставиле до знања свима у другом рангу такмичења да желе повратак у елиту и то без много неизвесности.

Једна од вођа тима прошле године Лана Мијаиловић истакла је шампионске амбиције и рад који је потребан да се оне остваре.

-Иза нас је сјајних месец дана припрема, све смо урадиле како је хтела Андријана Будимир и спремне смо за почетак првенства. Знамо шта је потребно за остварење зацртаног циља, да побеђујемо од првог кола што ћемо да покажемо против Срема. Играле смо веома добро у припремном периоду, али лига је нешто друго и морамо да будемо опрезне, али у исто време и гладне победа. Верујемо у освајање два бода на премијери, уз подршку са трибина која, надам се неће изостати - рекла је Мијаиловићева.

жрк војводина Вошин кутак
Пише:
Вук Гвозденовић
Спорт Рукомет
