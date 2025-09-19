РУКОМЕТАШИЦЕ ВОЈВОДИНЕ У СУБОТУ (18.30) ИГРАЈУ СА СРЕМОМ У ПРВОМ КОЛУ Б СУПЕРЛИГЕ: Циљ јасан од почетка
Рукометашице Војводине у суботу се састају са Сремом у СЦ Слана бара од 18.30 сати у првом колу Б Суперлиге.
Новосађанке су победама над три суперлигашке екипе у припремном периоду јасно ставиле до знања свима у другом рангу такмичења да желе повратак у елиту и то без много неизвесности.
Једна од вођа тима прошле године Лана Мијаиловић истакла је шампионске амбиције и рад који је потребан да се оне остваре.
-Иза нас је сјајних месец дана припрема, све смо урадиле како је хтела Андријана Будимир и спремне смо за почетак првенства. Знамо шта је потребно за остварење зацртаног циља, да побеђујемо од првог кола што ћемо да покажемо против Срема. Играле смо веома добро у припремном периоду, али лига је нешто друго и морамо да будемо опрезне, али у исто време и гладне победа. Верујемо у освајање два бода на премијери, уз подршку са трибина која, надам се неће изостати - рекла је Мијаиловићева.