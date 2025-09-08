РУКОМЕТНИ МЕМОРИЈАЛ „ВЛАДЕ И НОВАК“ У СИВЦУ: Домаћину шампионски пехар

У Сивцу је одржано јубиларно 20. издање Меморијалног турнира ,,Владе и Новак“ којег Рукометни клуб „Сивац 69 - Мили Дар“ организује у знак сећања на двојицу својих трагично страдалих чланова Влада Џувера и Новака Стијеповића.

Јубиларни турнир је имао и међународни карактер јер су на њему наступили и чланови Хрватског рукометног клуба „Борово“ из Вуковара, чланови Друге хравтске лиге група Исток. Уз њих и домаћина „Сивац 69 – Мили Дар“ на меморијалу „Владе и Новак“ наступили су још и Југовић из Каћа, члан елитног ранга такмичења и Врбас, члан Супер Б лиге.

Част да играчки отворе овогодишњи турнир припала је домаћинима и гостима из Хрватске. Победили су рукометаши из Сивца екипу из Вуковара са 20:18 и тако изборили пласман у финале. Други полуфинални пар чинили су Југовић из Каћа и млада екипа Врбаса. Врбашка младост, коју са клупе предводи Владимир Дуро Војводић је савладала екипу Југовића са 22:20 и тако заказала дуел са домаћинима у финалу турнира. Пре финалног сустрета одигран је дуел за треће место у којем су рукометаши Југовића убедљиво савладали екипу „Борова“ са 28:16.

Фото: Сви учесници Меморијала „Владе и Новак“, фото: Ђ. Бојанић

Финални сустрет је донео занимљиву борбу у којој је на једној страни било искуство ( екипа „Сивац 69 – Мили Дар“) а на другој младост (Врбас). Врбашани су повели са 3:1, да би средином првог дела ( играло се два пута по двадесет минута) изабраници Витомира Калића преузели вођство и на крају заслужено славили са 15:12 ( полувреме 9:8).

Након финалног сусрета уследила је церемонија доделе признања. Награда најбољем голману која носи име „Ненад Вучинић Круле“ припала је голману Врбаса Даниелу Бајровићу, а уручио му је Негован Павков, бивши голман сивачког клуба. За најбољег играча проглашен је члан екипе „Сивац 69 Мили Дар“ Страхиња Ристић, а признање му је уручио Марко Шокац, члан Управног одбора сивачког клуба и представник Компаније „Мили Дар“. Пехар за освојено треће место капитену Југовића уручио је Петар Цвијовић, председник Управног одбора сивачког суперлигаша, за друго место капитену Врбаса пехар је уручила Катарина Чабаркапа, кћерка Новакове сестре, док је капитену Сивца Милану Потпари пехар за прво место уручила Ивана Тркља, кћерка сестре Влада Џувера.

Ђ. Бојанић