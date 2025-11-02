overcast clouds
15°C
02.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ТРЕНЕР РУКОМЕТАША ВОЈВОДИНЕ ВЛАДАН МАТИЋ О ГОЛМАНСКОМ ТАНДЕМУ ДИЗДАР – САЛДАТЕНКА: Одличан спој који доноси резултате

02.11.2025. 17:44 17:47
Пише:
Вук Гвозденовић
Коментари (0)
АРКУС лига
Фото: АРКУС лига

Рукометаши Војводине бележе сјајне резултате у текућој сезони и након два месеца и даље не знају за пораз.

Уписали су седам победа у првенству, сутра их очекује дуел са Дубочицом, а ту су и два убедљива славља над Фаранима у Еврокупу.

Рукомет је спорт у ком голмани имају огромну улогу и често од њихове форме зависи крајњи исход. Тандем Вошиних голмана Коста Диздар – Вјачеслав Салдатенка за сада одлично функционише и увек је макар један од двојице био на висини задатка.

– Обојица су добри момци и имамо одличну сарадњу. Фокус на њихов рад је на тренеру голмана Ненаду Дамјановићу и све то изгледа веома добро. Салдаетнка је готов производ, има квалитет и искуство, али му је потребно време да се уигра и буде још бољи. С друге стране Диздар је будућност српског рукомета и велики је потенцијал. Надам се да ће и једани други да блистају у текућој, веома изазовној сезони – јасан је шеф струке српског вицешампиона Владан Матић.

РСС Вошин кутак рк војводина
Пише:
Вук Гвозденовић
Спорт Рукомет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај