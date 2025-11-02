ТРЕНЕР РУКОМЕТАША ВОЈВОДИНЕ ВЛАДАН МАТИЋ О ГОЛМАНСКОМ ТАНДЕМУ ДИЗДАР – САЛДАТЕНКА: Одличан спој који доноси резултате
Рукометаши Војводине бележе сјајне резултате у текућој сезони и након два месеца и даље не знају за пораз.
Уписали су седам победа у првенству, сутра их очекује дуел са Дубочицом, а ту су и два убедљива славља над Фаранима у Еврокупу.
Рукомет је спорт у ком голмани имају огромну улогу и често од њихове форме зависи крајњи исход. Тандем Вошиних голмана Коста Диздар – Вјачеслав Салдатенка за сада одлично функционише и увек је макар један од двојице био на висини задатка.
– Обојица су добри момци и имамо одличну сарадњу. Фокус на њихов рад је на тренеру голмана Ненаду Дамјановићу и све то изгледа веома добро. Салдаетнка је готов производ, има квалитет и искуство, али му је потребно време да се уигра и буде још бољи. С друге стране Диздар је будућност српског рукомета и велики је потенцијал. Надам се да ће и једани други да блистају у текућој, веома изазовној сезони – јасан је шеф струке српског вицешампиона Владан Матић.