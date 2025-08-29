АЛКАРАЗ БЕЗ ИЗГУБЉЕНОГ СЕТА У ЧЕТВРТОМ КОЛУ УС ОПЕНА: Шпанац рутински савладао Италијана Дердерија
Шпански тенисер Карлос Алкараз пласирао се у четврто коло УС Опена после победе против Италијана Луке Дердерија у три сета 6:2, 6:4, 6:0.
Други тенисер света није имао проблема са Италијаном, који није могоа да шружи јачи отпор Шпанцу. Алкараз је и овај меч решио после три сета, па тако се може похвалити чињеницом да и даље није изгубио ниједан сет од старта УС опена. Ово је 20. победа Карлоса Алкараза на УС опену, док је 80. победа на свим грен слем турнирима.
Био је ово први сусрет ова два тенисера. Алкараз је сјајно започео меч, са брејком који је направио већ у другом гему. Ту предност Шпанац је одржао до краја сета, који је после још једног брејка добио резултатом 6:2.
Сличну ситуацију смо гледали и у другом сету, када је поново Алкараз направио први брејк. Италијан највише што је имао брејк шансу, коју је направио у петом гему. Могао је да направи рибрејк, али Шпанац је лагано спречио Италијана да дође до гема на сервис другог тенисера света. Ипак Дардери је успео да дође до брејка и смањи предност Алкараза у другом сету. То је био и најбољи период игре Шпанског тенисера, али је нажалост Италијана трајао кратко. Шпанац је у току другог сета затражио помоћ физиотерапеута због проблема са коленом, али је после кратке масаже наставио меч.
Алкараз је при резултату 5:4, када је Дардери сервирао за опстанак у другом сету стигао до новог брејка, искористио је притисак који је био на страни Италијана и тако је стигао до другог сета. У трећем сету, гледали смо апсолутну доминацију Карлоса Алкараза, који је овај сет решио без изгубљеног гема.
Противник Карлоса Алкараса у четвртом колу ће бити бољи из Француског дуела Бонзи-Риндеркнеш.