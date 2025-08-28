АЛКАРАЗ У ТРЕЋЕМ КОЛУ УС ОПЕНА: Изненађење направио Штруф, Сабаленка и Андрејева рутински
Шпански тенисер Карлос Алкараз пласирао се у треће коло УС опена.
У другом колу гренд слема у Њујорку победио је Италијана Матију Белучија 6:1, 6:0, 6:3.
Алкараз ће у трећем колу играти против још једног Италијана Лучијана Дардерија, који је био бољи од Американца Елиота Спицирија 6:0, 7:6 (7:3), 2:6, 6:4.
Амерички тенисер Бен Шелтон изборио је пласман у треће коло последњег гренд слем турнира сезоне, пошто је јутрос у другом колу савладао Шпанца Пабла Карења Бусту 6:4, 6:2, 6:4.
Американац ће у наредној фази такмичења играти против Француза Адријана Манарина.
Пласман у треће коло изборио је и Британац Камерон Нори, који је победио Аргентинца Франсиска Комесану 7:6 (7:5), 6:3, 6:7 (0:7), 7:6 (7:4). Нори ће се у трећем колу УС опена састати са српским тенисером Новаком Ђоковићем.
Немачки тенисер Јан-Ленард Штруф направио је велико изненађење у другом колу пошто је победио Данца Холгера Рунеа 7:6 (7:5), 2:6, 6:3, 4:6, 7:5. Штруф је 144. тенисер света, а пласман у главни жреб изборио је кроз квалификације, док је Руне 11. на АТП листи.
Немачки тенисер ће у трећем колу играти против Американца Френсиса Тијафоа.
Сабаленка, Андрејева, Паолини и Фернандез у трећем колу
Најбоља тенисерка света Белорускиња Арина Сабаленка пласирала се у треће коло УС опена, пошто је у другом колу у Њујорку победила Рускињу Полину Кудерметову 7:6 (7:4), 6:2.
Меч је трајао један час и 34 минута. Сабаленка, која брани титулу на УС опену, играће у трећем колу против Канађанке Лејле Фернандез. Канађанка је у другом колу била боља од Францускиње Елзе Жакемо 2:6, 6:3, 6:2.
Рускиња Мира Андрејева је изборила пласман у треће коло последњег гренд слем турнира сезоне, пошто је у другом колу савладала сународницу Анастасију Потапову 6:1, 6:3. Андрејева ће се у трећем колу састати са Американком Тејлор Таунсенд.
Пласман у треће коло УС опена избориле су и Белгијанка Елиз Мертенс, Италијанка Јасмин Паолини, Американка Ен Ли и Чехиња Маркета Вондрушова.