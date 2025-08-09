clear sky
ДАНИЛОВИЋЕВА ЕЛИМИНИСАНА У СИНСИНАТИЈУ: Радукану прејака за Олгу

09.08.2025. 23:50 23:52
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
danilovic
Фото: Tanjug (AP Photo/Joanna Chan)

Српска тенсирка Олга Даниловић елиминисана је у другом колу ВТА турнира у Синсинатију од Британке Еме Радукану, после два сета, резултатом 6:3 и 6:2. Меч је трајао 81 минут.

Олга је у првом колу поразила, и то без изгубљенго сета, такође Британку Кети Бултер, али је у другој рунди наишла на далеко озбиљнију препреку - шампионку УС Опена из 2021. године. Ема је, у овом тренутку, непремостива препрека за српску тенсиерку.

Даниловићева је иначе одлично почела меча, освојила је почетни гем на сервис ривалке, али је већ наредни на свој почетни ударац изгубила. Радукану је потом повела 3:1, али је уследио нови брејк наше тенисерке и буђење наде да може до пеокрета. Ипак, Олга је претрпела нови брејк који је био и увертира у освајање сета њене противнице. 

Најбоља српска тенсиерка намучила се и у другом сету. Повела је 2:1 након маратонског гема, где је тешком муком одбила налете Радукану, али је већ на наредни сервис гем била немоћна - претрпела је још један брејк. Био је то почетак њеног краја у Синсинатију за овај пут. Ема је до краја сета још једном узела гем на сервис наше тенисерке и мирно привела меч крају.

олга даниловић тениски турнир
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
