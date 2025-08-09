ДАНИЛОВИЋЕВА ЕЛИМИНИСАНА У СИНСИНАТИЈУ: Радукану прејака за Олгу
Српска тенсирка Олга Даниловић елиминисана је у другом колу ВТА турнира у Синсинатију од Британке Еме Радукану, после два сета, резултатом 6:3 и 6:2. Меч је трајао 81 минут.
Олга је у првом колу поразила, и то без изгубљенго сета, такође Британку Кети Бултер, али је у другој рунди наишла на далеко озбиљнију препреку - шампионку УС Опена из 2021. године. Ема је, у овом тренутку, непремостива препрека за српску тенсиерку.
Даниловићева је иначе одлично почела меча, освојила је почетни гем на сервис ривалке, али је већ наредни на свој почетни ударац изгубила. Радукану је потом повела 3:1, али је уследио нови брејк наше тенисерке и буђење наде да може до пеокрета. Ипак, Олга је претрпела нови брејк који је био и увертира у освајање сета њене противнице.
Најбоља српска тенсиерка намучила се и у другом сету. Повела је 2:1 након маратонског гема, где је тешком муком одбила налете Радукану, али је већ на наредни сервис гем била немоћна - претрпела је још један брејк. Био је то почетак њеног краја у Синсинатију за овај пут. Ема је до краја сета још једном узела гем на сервис наше тенисерке и мирно привела меч крају.