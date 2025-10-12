ЂОКОВИЋЕВ "ЏЕЛАТ" ОСВОЈИО ШАНГАЈ Валентин Вашеро после преокрета савладао Артура Риндеркнеша
Тенисер из Монака Валентин Вашеро освојио је мастерс у Шангају и подигао први пехар из серије 1000 у каријери, пошто је после великог преокрета победио Француза Артура Риндеркнеша резултатом 2:1 (4:6, 6:3, 6:3) за два сата и 11 минута.
Французу, 54. на АТП листије за освајање првог сета био довољан један брејк, али је Вашеро, 204. на листи, у другом сету узвратио на исти начин и тако увео меч у трећи, одлучујући сет. Вашеро, који је у полуфиналу савладао Новака Ђоковића, успео је и трећи сет да освоји захваљујући једном брејку и тако стигне до победе и највећег успеха у каријери, као и пласмана међу првих 100 на сутрашњој АТП ранг листи.
Вашеро је освајањем пехара зарадио 1.124.380 америчких долара, док је Риндеркнеш инкасирао 597.890.