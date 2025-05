(ФОТО/ВИДЕО) „ГРЕШНИК“ ИЗ СВЕТА ТЕНИСА ПОСЕТИО НОВОИЗАБРАНОГ ПАПУ Лав XIV добио на поклон рекет али га није испробао, ево и зашто

Писали смо о љубави Роберта Превоста, сада папе Лава XIV, према спорту, нарочито према тенису. Најбољи тенисер света Јаник Синер имао је част да упозна новог папу и да се увери у његову наклоност ка тенису.

Подсетимо, Превост је још у младости заволео "бели спорт" и дуго година се бавио њиме аматерски, истакавши да му је рекет много недостајао током деценије мисионарства у Чилеу.

Како је за новог папу изабран током одржавања мастерса у Риму, а брзо се прочуло да је велики љубитељ тениса – као и да му одласци на стадион нису страни – може се очекивати да присуствује макар у финалу.

До тада, био је домаћин најбољег тенисера на свету.

Писали смо и о случају Јаника Синера, који је уздрмао тениски свет и још увек је предмет полемика у медијима и на друштвеним мрежама. Синер се после суспензије вратио на терен управо пред својом публиком, искористивши прилику да добије сву могућу помоћ како би повратак обележио новим пехаром.

Победом над Франсиском Серундолом обезбедио је пласман у четвртфинале престижног мастерса, а дан одмора искористио је како би посетио новог, додуше непланираног, тениског амбасадора.

Синер је Превосту поклонио рекет, на шта је новоизабрани поглавар католичке цркве рекао да би са новим рекетом могао да се такмичи на Вимблдону. Предложио је Синер и кратку размену удараца, али је Превост - свестан вредности свих ствари у просторији - љубазно одбио.

