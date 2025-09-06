ЈОШ ЈЕДАН ЕПСКИ ТЕНИСКИ ДУЕЛ: Синер брани титулу против Алкараза у Њујорку
06.09.2025. 06:32 06:34
Први тенисер света Јаник Синер пласирао се у финале УС опена, где ће играти против Карлоса Алкараса.
Бранилац трофеја у Њујорку савладао је Феликса Оже-Аљасима, 27. играча света, резултатом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.
Јаник је одиграо просечан меч, упркос губитку сета против приличног солидног Канађанина, који је у трећем и четвртом периоду претио да додатно закомпликује посао Италијану.
Синеру су у досадашњем току такмичења само Канађани узимали сет, Денис Шаповалов и сада Феликс, у њиховом петом међусобном окршају.
Феликс и даље има позитиван скор против Јаника (3-2), баш као што и Алкарас, који чека Синера, води са 9-5 у међусобним дуелима.