МЕДВЕДЕВ ЕКСПРЕСНО: Рус надиграо Де Минора на завршном Мастерсу у Торину

Руски тенисер Данил Медведев победио је Аустралијанца Алекса де Минора 6:2, 6:4 у мечу другог кола групе „Илие Настасе” на завршном АТП Мастерсу у Торину.

Меч је трајао један сат и 19 минута. Ово је био десети међусобни дуел руског и аустралијског тенисера, а седми тријумф Медведева.

