clear sky
36°C
28.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1746
usd
100.8648
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МЕДВЕДЕВ УДАРЕН ПО ЏЕПУ: Због неспортског понашања стигла казна од Америчке тениске асоцијације

28.08.2025. 13:55 13:58
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Adam Hunger

Америчка тениска асоцијација (УСТА) казнила је новчано Данила Медведева.

Русу је стигла казна од укупно 42.500 долара због неспортског понашања током меча првог кола УС Опена против Француза Бенжамина Бонзија.

Инцидент се догодио у трећем сету при резултату 5:4 за Бонзија, када је фотограф ушао на терен између првог и другог сервиса Француза.

Судија Грег Аленсворт досудио је да Бонзи понови први сервис, што је изазвало бес руског тенисера и бурну реакцију публике. Меч је био прекинут више од шест минута док се атмосфера није смирила.

Бонзи је победио Медведева 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4, а руски тенисер је после пораза поломио рекет.

УСТА је казнила Медведева са 30.000 долара због неспортског понашања и додатних 12.500 долара, јер је разбио рекет о столицу. Руски тенисер је на тај начин изгубио око 40 одсто награде коју је добио за наступ у првом колу УС Опена.

 

Данил Медведев УС опен тенис
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НЕУСПЕХ ОЛГЕ И НОВАКА НА СТАРТУ УС ОПЕНА: Медведев и Андрејева заслужено славили
спорт

НЕУСПЕХ ОЛГЕ И НОВАКА НА СТАРТУ УС ОПЕНА: Медведев и Андрејева заслужено славили

19.08.2025. 23:13 00:08
Волим
0
Коментар
0
Сачувај