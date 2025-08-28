МЕДВЕДЕВ УДАРЕН ПО ЏЕПУ: Због неспортског понашања стигла казна од Америчке тениске асоцијације
Америчка тениска асоцијација (УСТА) казнила је новчано Данила Медведева.
Русу је стигла казна од укупно 42.500 долара због неспортског понашања током меча првог кола УС Опена против Француза Бенжамина Бонзија.
Инцидент се догодио у трећем сету при резултату 5:4 за Бонзија, када је фотограф ушао на терен између првог и другог сервиса Француза.
Судија Грег Аленсворт досудио је да Бонзи понови први сервис, што је изазвало бес руског тенисера и бурну реакцију публике. Меч је био прекинут више од шест минута док се атмосфера није смирила.
Бонзи је победио Медведева 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4, а руски тенисер је после пораза поломио рекет.
УСТА је казнила Медведева са 30.000 долара због неспортског понашања и додатних 12.500 долара, јер је разбио рекет о столицу. Руски тенисер је на тај начин изгубио око 40 одсто награде коју је добио за наступ у првом колу УС Опена.