”НА ШЉАЦИ, ИЗГЛЕДАЛО ЈЕ КАО ДА УЛАЗИМ У ТВОЈЕ ДВОРИШТЕ” Федерер одао признање Надалу: Учинио си свет тениса поносним

Надал је најавио да ће ове недеље да заврши играчку каријеру, пошто ће наступити за селекцију Шпаније на Завршном турниру Дејвис купа у Малаги.

Федерер је играчку каријеру завршио 2022. године. Надал и Федерер су одиграли 40 међусобних дуела. Швајцарац је остварио 16 победа, а Шпанац 24.

"Док се спремаш да дипломираш из тениса, имам неколико ствари да поделим пре него што постанем емотиван. Да почнем од очигледног: победио си ме - много, више него што сам ја победио тебе. Изазвао си ме онако како нико други није могао. На шљаци, изгледало је као да улазим у твоје двориште и натерао си ме да радим више него што сам икада мислио да могу", објавио је Федерер на друштвеним мрежама.

Федерер и Надал су први међусобни дуел одиграли 2004. године на Мастерсу у Мајамију, а славио је Шпанац 6:3, 6:3.

"Мислио сам да сам на врху света. И био сам, до два месеца касније, када си изашао на терен у Мајамију у црвеној мајици без рукава, показујући бицепсе, и победио си ме убедљиво. Све то што сам слушао о невероватном младом играчу са Мајорке, генерацијском таленту, који ће вероватно једног дана освојити гренд слем трофеј, то није била само реклама", рекао је Федерер.

Федерер и Надал су последњи међусобни меч одиграли 2019. године на Вимблдону, а победу је однео Швајцарац 7:6 (7:3), 1:6, 6:3, 6:4.

"Двадесет година касније, Рафа, морам да кажем: Какве си невероватне резултате имао. Укључујући 14 трофеја на Ролан Гаросу - историјски. Учинио си Шпанију поносном... учинио си читав свет тениса поносним", навео је некадашњи швајцарски тенисер.

Федерер је са Надалом 2022. одиграо последњи меч у каријери у дублу на Лејвер купу.

"То што сам делио терен са тобом те вечери, што смо поделили те сузе, заувек ће бити један од најпосебнијих тренутака у мојој каријери. Знам да си сада концентрисан на последњи део твоје епске каријере. Разговараћемо када се заврши. И желим да знаш да твој стари пријатељ увек навија за тебе и навијаћу исто толико гласно за све друго што следеће будеш радио", навео је Федерер.

