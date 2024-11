НАДАЛ ПОРАЖЕН У МОЖДА ПОСЛЕДЊЕМ МЕЧУ У КАРИЈЕРИ: Холанђани повели у четвртфиналу Дејвис купа

Од Надала је бољи био Ботик ван де Зандсхулп после два сета – 6:4, 6:3, после једног часа и 51 минута игре.



Надал је најавио да ће му завршни турнир у Малаги бити последњи, тако да није искључено да му је ово био опроштај, макар у сингл конкуренцији.

Деловао је Рафа прилично сигурно током првог сета меча против Ван де Зандсхулпа, одлично га је служио пре свега сервис – до деветог гема. Тада је стао, што је Ботик ван де Зандсхулп искористио, материјализујући другу брејк лопту. Прву је Рафа спасао, тачније Ботик је погрешио приликом напада. Код друге га бекхенд није издао након размене. Био је то изврстан пасинг-шот. То су била и једина узбуђења у првом периоду што се тиче брејк лопти, тако да је и сет убрзо, после тачно 46 минута, био готов.

Где је Ван де Зандсхулп стао у првом, наставио је у другом сету, пошто је одузео сервис ривалу моментално. Имао је Надал, додуше, гем лопту, али узалуд. Касније је слабо одиграо волеј, а на брејк лопти форхенд. Ботика је послужио сервис при резултату 15:30 у наредном гему, у којем је успео да потврди брејк. Надал је серију ривала прекинуо уз доста муке, после маратонског гема, али је опет поклекао у петом гему, када је Ван де Зандсхулп са два форхенд винера стигао до дуплог брејка. Није желео Рафа тек тако да се преда и у најтежем и најдужем сервис гему Ботика успео је да направи брејк, искористивши трећу шансу, остајући у животу. Потврдио је тај брејк, успут спасавајући једну брејк лопту, да би онда имао 0:30 у сервис гему Ван де Зандсхулпа, који је узвратио са четири сјајна сервиса. Надал је натерао Ван де Зандсхулпа да сервира за меч, што је овај учинио и привео га крају – за 1:0 за Холандију.

