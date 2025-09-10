overcast clouds
НАЈВЕРОВАТНИЈЕ: Ђоковић пропушта Шангај

djokovic
Фото: Tanjug (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Организатори Мастерса у Шангају су објавили постер за овогодишњи турнир, а на њему нема српског тенисера Новака Ђоковића.

Турнир у Шангају је на програму од 1. до 12. октобра, већ је почело са промовисањем турнира, али нигде се не помиње име Новака Ђоковића.

За сада нема никаквих вести о његовом одустајању, али са обзиром да све мање игра и да је после елиминације у полуфиналу УС Опена рекао да ће можда играти само још један турнир, вероватно ускоро можемо да очекујемо и званичан отказ.

"То је далеко. Аустралија је далеко такође. У овом тренутку моје каријере, не размишљам тако далеко. Искрено, не знам. Планирам да играм у Атини, али осим тога, све је под знаком питања", рекао је Новак.

Занимљиво, ни на осталим садржајима на сајту Мастерса у Шангају се не помиње Новак као један од учесника, а такође ни на његовом званичном сајту нема Шангаја у распореду.

Такмичење у грчкој престоници је почетком новембра, а Ђоковић вероватно жели да игра, јер је то у неку руку и његов турнир.

Ђоковић ће вероватно играти и на егзбицији у Ријаду која је одмах после шангајског мастерса, а прошле године је био учесник оба такмичења.

Прошле године, Новак је у финалу изгубио од Јаника Синера, а са четири титуле најуспешнији је учесник овог такмичења.

Ипак, последњу је освојио давне 2018. године.

 

 

Новак Ђоковић шангај тениски турнир
Спорт Тенис
