НАЈВЕРОВАТНИЈЕ: Ђоковић пропушта Шангај
Организатори Мастерса у Шангају су објавили постер за овогодишњи турнир, а на њему нема српског тенисера Новака Ђоковића.
Турнир у Шангају је на програму од 1. до 12. октобра, већ је почело са промовисањем турнира, али нигде се не помиње име Новака Ђоковића.
За сада нема никаквих вести о његовом одустајању, али са обзиром да све мање игра и да је после елиминације у полуфиналу УС Опена рекао да ће можда играти само још један турнир, вероватно ускоро можемо да очекујемо и званичан отказ.
"То је далеко. Аустралија је далеко такође. У овом тренутку моје каријере, не размишљам тако далеко. Искрено, не знам. Планирам да играм у Атини, али осим тога, све је под знаком питања", рекао је Новак.
Занимљиво, ни на осталим садржајима на сајту Мастерса у Шангају се не помиње Новак као један од учесника, а такође ни на његовом званичном сајту нема Шангаја у распореду.
Такмичење у грчкој престоници је почетком новембра, а Ђоковић вероватно жели да игра, јер је то у неку руку и његов турнир.
Ђоковић ће вероватно играти и на егзбицији у Ријаду која је одмах после шангајског мастерса, а прошле године је био учесник оба такмичења.
Прошле године, Новак је у финалу изгубио од Јаника Синера, а са четири титуле најуспешнији је учесник овог такмичења.
Ипак, последњу је освојио давне 2018. године.
Shanghai is ready. Are you?
The countdown to the 2025 #RolexShanghaiMasters is ON ✅ pic.twitter.com/OOeFwVvtXP
— Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) September 4, 2025