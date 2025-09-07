ОДЛОЖЕНО ФИНАЛЕ УС ОПЕНА: Алкараз и Синер почињу мало касније, долазак Трампа направио пометњу у Њујорку
07.09.2025. 19:55 19:57
Шпански тенисер Карлос Алкарас и Италијан Јаник Синер од 20.30 играју за титулу на УС опену.
За велико финале између тренутно двојице најбољих тенисера света влада велико интересовање, а почетак дуела који је требало да буде у 20 часова, померен је за 20.30.
На уласку на стадион „Артур Еш“ су велике гужве, а како је током дана најављено да ће председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп присуствовати финалу, мере безбедности су подигнуте на највиши могући ниво и улазак на стадион траје дуже него што је уобичајено.
Киша пада у Њујорку, тако да ће сусрет бити одигран са развученим кровом.