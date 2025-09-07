few clouds
ОДЛОЖЕНО ФИНАЛЕ УС ОПЕНА: Алкараз и Синер почињу мало касније, долазак Трампа направио пометњу у Њујорку

07.09.2025. 19:55 19:57
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Seth Wenig/ Frank Franklin II

Шпански тенисер Карлос Алкарас и Италијан Јаник Синер од 20.30 играју за титулу на УС опену.

За велико финале између тренутно двојице најбољих тенисера света влада велико интересовање, а почетак дуела који је требало да буде у 20 часова, померен је за 20.30. 

На уласку на стадион „Артур Еш“ су велике гужве, а како је током дана најављено да ће председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп присуствовати финалу, мере безбедности су подигнуте на највиши могући ниво и улазак на стадион траје дуже него што је уобичајено. 

Киша пада у Њујорку, тако да ће сусрет бити одигран са развученим кровом.

 

УС опен тенис
Спорт Тенис
