ОДРЖАН ЖРЕБ ЗА ДЕЈВИС КУП МЕЧ ИЗМЕЂУ СРБИЈЕ И ТУРСКЕ: Први на терен излазе Кецмановић и Киркин
Дејвис куп репрезентација Србије ће у Нишу, у "Чаиру" у петак 12. септембра у 16 часова почети дуел са Турском у оквиру Светске групе I Дејвис купа.
Први на терен ће Миомир Кецмановић против Ергина Киркина, а затим ће на терен Хамад Међедовић са Јанкијем Ерелом.
У односу на пријављену петорку 2. септембра, селектор Виктор Троицки је одлучио да Стефана Латиновића замени Иваном Сабановим, па ће у дублу на терен браћа Сабанов, Матеј и Иван, у првом мечу другог дана такмичења тачно у подне 13. септембра. Ривали ће им бити Арда Азкара и Мерт Наци Туркер. Четврти меч играју најбољи играчи оба тима Миомир Кецмановић и Јанки Ерел, а последњи меч дана је резервисан за Хамада Међедовића и Ерги Киркина.
- Знамо да не смемо да потценимо противника. Верујем да ћемо дати све од себе и да ћемо да славимо на крају - поручио је Миомир Кецмановић, број један српског тима.
У тријумф верује и Хамад Међедовић.
- Добро смо тренирали претходних дана и част нам је што играмо у Нишу. Чули смод а је публика феноменална и зато се радујемо мечевима и надамо се победи - каже други играч Србије.
Браћа Сабанов су адути у дублу.
- Додао бих да је атмосфера у тиму сјајна, сви се дружимо, и право је уживање бити у оваквом друштво - поручио је Матеј, а Иван је додао: -Од понедељка вредно тренирамо и сви једва чекамо да почне меч.
Селектор Виктор Троицки није крио задовољство:
- У последњем тренутку смо донели одлуку да променимо тим. Стефан Латиновић је дефинитивно момак који се показао сјајно и сигуран сам да ће у будућности да допринесе победама тима. Одлучили смо се за искуство браће Сабанов. Позивамо публику да Чаир буде пун и да нам пружи подршку, јер смо свесни да морамо у сваки меч да уђемо максимално спремни и да га завршимо на терену - поручио је селектор Србије.
Тениски савез обавештава јавност да ће од петка у 7.00 ујтуру до суботе док се меч не заврши, важити промена саобраћаја у улици 9. Бригаде око хале "Чаир". Хоризонталне препреке биће постављене код билетарнице и код улаза 7 у дворану Чаир.