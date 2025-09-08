broken clouds
ТЕНИСЕРИ СРБИЈЕ ПОЧЕЛИ ПРИПРЕМЕ У "ЧАИРУ": Дејвис куп репрезентација у Нишу игра против Турске

08.09.2025. 20:28 20:31
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
tenis
Фото: Nikola Mladenović/TSS

Тениска репрезентација Србије почела је припреме у Нишу за меч Прве групе Дејвис купа против Турске.

Селектор Виктор Троицки позвао је шест играча и првог дана су се на тренингу нашли Миомир Кецмановић, Хамад Међедовић, Бранко Ђурић, Стефан Латиновић и браћа Сабанов, Матеј и Иван.

У сјајној атмосфери одрађени су први тренинзи.

Сви играчи су здрави и очекују да против Турске, а пред верном нишком публиком пруже максимум и обезбеде пласман у фебруарске квалификације за Светску групу Дејвис купа.

Мечеви су на програму у петак и суботу.

tenis1
Фото: Nikola Mladenović/TSS
дејвис куп дејвис куп репрезентација дејвис куп тим србије
Спорт Тенис
