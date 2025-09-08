ТЕНИСЕРИ СРБИЈЕ ПОЧЕЛИ ПРИПРЕМЕ У "ЧАИРУ": Дејвис куп репрезентација у Нишу игра против Турске
08.09.2025. 20:28 20:31
Тениска репрезентација Србије почела је припреме у Нишу за меч Прве групе Дејвис купа против Турске.
Селектор Виктор Троицки позвао је шест играча и првог дана су се на тренингу нашли Миомир Кецмановић, Хамад Међедовић, Бранко Ђурић, Стефан Латиновић и браћа Сабанов, Матеј и Иван.
У сјајној атмосфери одрађени су први тренинзи.
Сви играчи су здрави и очекују да против Турске, а пред верном нишком публиком пруже максимум и обезбеде пласман у фебруарске квалификације за Светску групу Дејвис купа.
Мечеви су на програму у петак и суботу.