ОЛГА НАЗАДОВАЛА ДВЕ ПОЗИЦИЈЕ: Арина Сабаленка и даље убедљиво прва на ВТА листи
Најбоље рангирана српска тенисерка Олга Даниловић покварила је пласман за две позиције на најновијој ВТА листи и тренутно је 41. играчица света са 1.328 бодова.
Другорангирана српска тенисерка Нина Стојановић задржала је 156. место са 456 бодова, док је Лола Радивојевић пала за 19. позиција и сада је 195. на листи са 371 поеном.
Белорускиња Арина Сабаленка, која је одбранила титулу на УС Опену, и даље је најбоља тенисерка света са 11.225 бодова. Сабаленка је пре два дана у финалу турнира у Њујорку победила Американку Аманду Анисимову 6:3, 7:6 (7:3).
Пољакиња Ига Швјонтек је задржала друго место на листи, док је Американка Коко Гоф и даље трећа тенисерка света. Швјонтек је сакупила 7.933 поена, а Гоф 7.874.
Анисимова је после пласмана у финале УС Опена напредовала за пет позиција и тренутно је четврта играчица света са 5.159 бодова, а потом следе Рускиња Мира Андрејева и Американке Медисон Киз и Џесика Пегула.
У ТОП 10 најбољих тенисерки света налазе се још Италијанка Јасмин Паолини, Кинескиња Ћинвен Женг и Елена Рибакина из Казахстана.