ОЛГА НАЗАДОВАЛА ДВЕ ПОЗИЦИЈЕ: Арина Сабаленка и даље убедљиво прва на ВТА листи

08.09.2025. 09:50 09:53
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Frank Franklin II

Најбоље рангирана српска тенисерка Олга Даниловић покварила је пласман за две позиције на најновијој ВТА листи и тренутно је 41. играчица света са 1.328 бодова.

Другорангирана српска тенисерка Нина Стојановић задржала је 156. место са 456 бодова, док је Лола Радивојевић пала за 19. позиција и сада је 195. на листи са 371 поеном.

Белорускиња Арина Сабаленка, која је одбранила титулу на УС Опену, и даље је најбоља тенисерка света са 11.225 бодова. Сабаленка је пре два дана у финалу турнира у Њујорку победила Американку Аманду Анисимову 6:3, 7:6 (7:3).

Пољакиња Ига Швјонтек је задржала друго место на листи, док је Американка Коко Гоф и даље трећа тенисерка света. Швјонтек је сакупила 7.933 поена, а Гоф 7.874.

Анисимова је после пласмана у финале УС Опена напредовала за пет позиција и тренутно је четврта играчица света са 5.159 бодова, а потом следе Рускиња Мира Андрејева и Американке Медисон Киз и Џесика Пегула.

У ТОП 10 најбољих тенисерки света налазе се још Италијанка Јасмин Паолини, Кинескиња Ћинвен Женг и Елена Рибакина из Казахстана.

ВТА листа олга даниловић арина Сабаленка
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
