ОСАКА И МБОКО У ФИНАЛУ турнира у Монтреалу
07.08.2025. 11:42 11:44
Коментари (0)
Јапанска тенисерка Наоми Осака пласирала се у финале ВТА турнира у Монтреалу, пошто је у полуфиналу победила Клару Таусон из Данске 6:2, 7:6 (9:7).
Меч је трајао један сат и 45 минута. Осака је 49. тенисерка света, док се Таусон налази на 19. месту ВТА листе. Ово је био други међусобни дуел јапанске и данске тенисерке, а први тријумф Осаке.
Јапанска тенисерка ће у финалу играти против Канађанке Викторије Мбоко, која је јутрос у другом полуфиналу савладала Елену Рибакину из Казахстана 1:6, 7:5, 7:6 (7:4). Меч је трајао два сата и 46 минута. Рибакина је 12. тенисерка света, док се Мбоко налази на 85. месту ВТА листе.
ВТА турнир у Монтреалу се игра за наградни фонд од 5.152.599 америчких долара.