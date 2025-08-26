ОВО ЈЕ ТЕРМИН НОВАКОВОГ СЛЕДЕЋЕГ МЕЧА: Отвара програм на стадиону „Артур Еш“ у Њујорку
26.08.2025. 19:39 20:41
Коментари (0)
Српски тенисер Новак Ђоковић ће меч другог кола Ју Ес опена против Американца Закарија Свајде играти у среду од 17.30 по српском времену.
Ђоковић и Свајда ће отворити програм у среду на стадиону Артур Еш, од 11.30 по локалном времену, односно 17.30 по српском времену.
Уколико Ђоковић, четвороструки шампион Ју Ес опена, елиминише Свајду, у наредном колу га чека победник дуела Камерон Нори (Велика Британија) - Франсиско Комесана (Аргентина).