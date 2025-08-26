clear sky
ОВО ЈЕ ТЕРМИН НОВАКОВОГ СЛЕДЕЋЕГ МЕЧА: Отвара програм на стадиону „Артур Еш“ у Њујорку

Српски тенисер Новак Ђоковић ће меч другог кола Ју Ес опена против Американца Закарија Свајде играти у среду од 17.30 по српском времену.

Ђоковић и Свајда ће отворити програм у среду на стадиону Артур Еш, од 11.30 по локалном времену, односно 17.30 по српском времену. 

Уколико Ђоковић, четвороструки шампион Ју Ес опена, елиминише Свајду, у наредном колу га чека победник дуела Камерон Нори (Велика Британија) - Франсиско Комесана (Аргентина).

 

