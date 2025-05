ПОСЛЕ ПАУЗЕ ЗБОГ ДОПИНГА БОРИЋЕ СЕ ЗА ТИТУЛУ: Синер од катастрофалног почетка до убедљивог преокрета у Риму

На првом турниру после суспензије због допинга, Синер ће играти за титулу.



Highway ROBBERY 🔥 @janniksin turnin on the heat and takes the lead in the final set! #IBI25 pic.twitter.com/xhhECQx49w

Почетак меча није наговештавао тријумф домаћег тенисера, него сензацију Американца, који је убедљиво добио први сет 6:1, захваљујући лошој игри Синера.

Први играч планете успео је да се консолидује и добије наредних чак девет гемова. Са 6:0 је дошао до изједначења, а потом у трећем сету повео 3:0 и рутински дошао до преокрета.

Финале између Јаника Синера и Шпанца Карлоса Алкараса играће се у недељу.

SINNER VS ALCARAZ: EPISODE XI ⚔️



For the first time *EVER* in a Masters 1000 final, it’s Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz!!!#IBI25 pic.twitter.com/zwagMHIla3

— Tennis TV (@TennisTV) May 16, 2025