ПОЗНАТО КАДА ЂОКОВИЋ ИГРА ПРОТИВ АЛКАРАЗА: Још један епски дуел у одличном термину за гледаоце из Европе
Новак Ђоковић и Карлос Алкараз су спремни за још један епски меч. Играће се у петак у термину који ће бити одличан за гледаоце у Европи, а вероватно не тако погодан за двојицу тенисера.
Дуел Новака Ђоковића и Карлоса Алкараза заказан је за петак 5. септембар у 21 час по средњеевропском, односно 15 по њујоршком.
Неће баш бити једноставно играти тај меч јер ће у петак бити сунчано у Њујорку уз 30 степени у плусу.
Биће то девети дуел Србина и Шпанца, а до сада је у међусобни дуелима бољи Новак. Последња два дуела је добио управо српски тенисер јер је славио у Аустралији у четвртини финала Аустралијен Опена, док ће се вероватно и вечно памтити његов претходни тријумф у финалу Олимпијских игара у Паризу када је био бољи 7:6 и 7:6.
Овог пута је Алкараз у сјајној форми јер је освојио Ролан Гарос по други пут, изгубио је финале Вимблдона, а сада јури свој други трофеј на Слему у Њујорку.