ПОЗНАТО КАДА ЂОКОВИЋ ИГРА ПРОТИВ АЛКАРАЗА: Још један епски дуел у одличном термину за гледаоце из Европе

04.09.2025. 12:40 12:42
Пише:
Дневник
Извор:
Спорт клуб
Коментари (0)
djokovic
Фото: Tanjug (AP Photo/Adam Hunger)

Новак Ђоковић и Карлос Алкараз су спремни за још један епски меч. Играће се у петак у термину који ће бити одличан за гледаоце у Европи, а вероватно не тако погодан за двојицу тенисера.

Дуел Новака Ђоковића и Карлоса Алкараза заказан је за петак 5. септембар у 21 час по средњеевропском, односно 15 по њујоршком.

Неће баш бити једноставно играти тај меч јер ће у петак бити сунчано у Њујорку уз 30 степени у плусу.

Биће то девети дуел Србина и Шпанца, а до сада је у међусобни дуелима бољи Новак. Последња два дуела је добио управо српски тенисер јер је славио у Аустралији у четвртини финала Аустралијен Опена, док ће се вероватно и вечно памтити његов претходни тријумф у финалу Олимпијских игара у Паризу када је био бољи 7:6 и 7:6.

Овог пута је Алкараз у сјајној форми јер је освојио Ролан Гарос по други пут, изгубио је финале Вимблдона, а сада јури свој други трофеј на Слему у Њујорку.

Новак Ђоковић Карлос Алкараз УС опен
Извор:
Спорт клуб
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
