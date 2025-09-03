НОВАК СЕ НАДА ДА ЋЕ БИТИ У БОЉЕМ ФИЗИЧКОМ СТАЊУ ПРЕД ДУЕЛ СА АЛКАРАЗОМ: "Волео бих да будем спреман..."
Новак Ђоковић је на конференцији за медије после меча са Тејлором Фрицом био срећан због победе, али не претерано задовољан физичким стањем уочи дуела против Карлоса Алкараза у полуфиналу УС опена.
Прво питање на конференцији је добио управо у вези физичке спреме пред дуел против знатно млађег колеге, али и добро знаног ривала.
"Видећемо за два дана. Добра ствар са распоредом је што немам меч два дана, то помаже. Не осећам се свеже сада, али надам се да ће бити боље за два дана", рекао је Ђоковић.
"Сигурно неће бити лакше него до сада! Морам да се опоравим, идем дан по дан, у наредним данима ћу морати да припремим своје тело за битку од пет сетова, ако буде потребно. Волео бих стварно да будем довољно физички спреман да играм потенцијално пет сетова са Карлосом. Знам да ће бити потребан моји најбољи тенис, али ја волим да играм велике мечеве на највећој позорници. Једино нисам сигуран како ће ми тело бити у наредних пар дана, али даћу све од себе са својим тимом да будем спреман за то. Сигуран сам да ће бити доста трчања ту, неће бити кратких поена!".
Шта је потребно да освоји овај турнир?
"Не морамо да трошимо речи о Синеру и Алкаразу, они су најбољи на свету и сви очекују њихово финале, а ја ћу покушати да им покварим планове, па да видимо! Синер мора да победи још пар мечева за финале, али сигурно они играју најбољи тенис од свих осталих. Доминирају од почетка турнира, али ја сигурно нећу да изађем са белом заставицом, нико то не ради против њих, али посебно не ја. Ушао сам у још једном Гренд слем полуфинале, најконстантнији сам на слемовима ове године, а на почетку године сам рекао да желим ту баш да играм најбољи тенис. И ето нас. Имам још једну шансу и надам се да ћу бити довољно спрема да идем раме уз раме са Карлосом, па ћемо видети".
Како је преживео све брејк лопте у прва два сета?
"Био је бољи играч у другом и трећем сету. У другом сам се некако извукао, пронашао сам начин да га освојим некако. Осећао сам да не играм колико добро могу, да нисам осећао лоптицу како сам је осећао у неким претходним колима. Знао сам да ће Тејлор играти агресивно, притискати ме, бити на основној линији, а ја сам покушавао само да преживим. Добро је било што у првих пар сетова није погађао прве сервисе, а онда је подигао ниво првог сервиса и одједном ми је било све теже да останем на ритерну. Али мислим да сам у четвртом сету добро сервирао, миксовао и смирено чекао своју шансу. На крају сам имао шансу за брејк само у једном гему, а тај гем је био довољан за победу, коју ми је поклонио дуплом. У прве две меч лопте сам играо превише затворено, чекао сам грешку, али понављам, нисам осећао лоптицу колико добро сам у претходним колима. Ово је био један од оних дана када сам само морао да се борим свим срцем и тако сам и победио данас".
Раније је побеђивао 15:40 са мечевима, сада замало да пропусти шансу. Упитан је Новак шта му је тада пролазило кроз главу.
"Био сам разочаран када сам то пропустио, јер сам оба поена био у релију. Читао сам му добро сервис у том гему, промашивао је прве сервисе, дао ми је шансу, али ја сам само гурао лоптицу, нисам ништа радио са њом. На крају сам морао да се браним и промашио сам два бекхенда, али онда сам ритернима дошао до још једне меч лопте... На крају сам се премишљао да ли да уђем у терне на другом сервису, повукао сам се уназад, јер сам желео да га натерам да се замисли, а да ли је то утицало на то да направи дуплу не знам. Такве ствари могу да утичу на главу у круцијалним моментима. Мислим да је интензитет последњег гема био сјајан и надам се да се људима свидело", закључио је Ђоковић.
Carlos Alcaraz and possibly Jannik Sinner still stand in the way of Novak Djokovic. pic.twitter.com/BQ8FJobiwG
— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025