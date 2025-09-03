broken clouds
(ВИДЕО) СЈАЈНИ ЂОКОВИЋ ЗАКАЗАО КЛАСИК С АЛКАРАЗОМ: Победом над Фрицом ушао у полуфинале УС опена

03.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Adam Hunger

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић пласирао се у полуфинале УС опена победом над Американцем Тејлором Фрицом резултатом 3:1 (6:3, 7:5, 3:6, 6:4)

Био је ово 11. међусобни сусрет ова два ривала и 11. победа Ђоковића.

У мечу који је трајао три сата и 27 минута Србин је био бољи, не само од четвртог играча планете, него и од домаће публике која је поново имала улогу у покушају да га омете.

Посебно су заратили у трећем сету, који је Новак касније изгубио, али је у четвртом успео да их утиша и оде у четврто гренд слем полуфинале у 2025. години.

Тамо ће га чекати Карлос Алкараз, који је претходно био веома сигуран и убедљив против Јиржија Лехечке (6:4, 6:2, 6:4).

Новак Ђоковић УС опен
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
