(ВИДЕО) СЈАЈНИ ЂОКОВИЋ ЗАКАЗАО КЛАСИК С АЛКАРАЗОМ: Победом над Фрицом ушао у полуфинале УС опена
03.09.2025. 06:54 07:02
Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић пласирао се у полуфинале УС опена победом над Американцем Тејлором Фрицом резултатом 3:1 (6:3, 7:5, 3:6, 6:4)
Био је ово 11. међусобни сусрет ова два ривала и 11. победа Ђоковића.
У мечу који је трајао три сата и 27 минута Србин је био бољи, не само од четвртог играча планете, него и од домаће публике која је поново имала улогу у покушају да га омете.
Посебно су „заратили“ у трећем сету, који је Новак касније изгубио, али је у четвртом успео да их утиша и оде у четврто гренд слем полуфинале у 2025. години.
Тамо ће га чекати Карлос Алкараз, који је претходно био веома сигуран и убедљив против Јиржија Лехечке (6:4, 6:2, 6:4).