НОВАК ЂОКОВИЋ ПОСЛЕ ПОБЕДЕ НАД ФРИЦОМ: "Могло је лако да оде на другу страну"

03.09.2025. 10:14 10:35
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Б92
Коментари (0)
djokovic
Фото: Tanjug/AP Photo/Adam Hunger

Новак Ђоковић је победио Американца Тејлора Фрица са 3:1 и пласирао се у полуфинале, где га чека Карлос Алкараз. 

Ђоковић је током меча, а посебно у трећем сету, "ратовао" са њујоршком публиком, која га је константно провоцирала, ометала и чак прослављала његове промашене прве сервисе. Ипак, на крају је одао признање Фрицу на изузетној борби и добром турниру.

"Искрено, не знам. Био је неизвестан меч. Могао је лако да оде на другу страну. Спасао сам важне поене у другом сету, а у оваквом мечу неколико поена одлучује победника. На срећу, ти поени су били на мојој страни. Овај последњи гем је био невероватно напет и тежак за Фрица да га заврши, али био је ово сјајан турнир за њега", рекао је Ђоковић.

"Нисам се осећао да доминирам са основне линије. У неколико гемова сам покушавао само да останем у животу. Није лако играти против њега, али на крају сам задовољан због борбе коју сам пружио, због срца које сам показао и уживам".

Ђоковић је стигао да заврши меч таман у дану када је његова ћерка прославила 8. рођендан.

"Да, остало је још 20 минута до поноћи, ово је велики поклон за њу. Плес на крају је био за њу, а она ће рећи како је изгледао. "Сода поп" је име песме, клинци је обожавају. Ми код куће правимо различите кореографије и надам се да је ће ова задовољити".

 

 

Новак Ђоковић УС опен
Извор:
Танјуг/Б92
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
