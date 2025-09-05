ПРИЈА ИМ ЊУЈОРК: Канађанка и Новозеланђанка други пут освојиле УС опен
Канадска тенисерка Габријела Дабровски и Новозеланђанка Ерин Рутлиф освојиле су данас УС Опен у дубл конкуренцији.
У финалу су победиле Чехињу Катерину Сињакову и Американку Тејлор Таусенд резултатом 6:4, 6:4 за сат и 29 минута.
Канађанка и Новозеланђанка су у оба сета по једном изгубиле сервис, али су направиле по два брејка и тако дошле до победе и титуле на УС Опену.
Дабровски и Рутлиф су тако други пут освојиле УС Опен, пошто су и пре две године тријумфовале у Њујорку.
Канађанка и Новозеланђанка су за освојену титулу у Њујорку поделиле милион долара.
Сињакова и Таусенд су учешћем у финалу зарадиле 500.000 долара.