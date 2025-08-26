СИНЕР КРЕНУО У ОДБРАНУ ТИТУЛЕ: Ривалу препустио само четири гема
26.08.2025. 21:34 21:36
Коментари (0)
Бранилац пехара на Ју Ес опену, италијански тенисер Јаник Синер, пласирао се у друго коло последњег гренд слема у сезони.
Он је победио Чеха Вита Коприву резултатом 3:0 (6:1, 6:1, 6:2) за сат и 40 минута.
Питање победника није се постављало ниједног тренутка, четвороструки гренд слем шампион и први на АТП листи је лако изашао на крај са Чехом који је 89. на АТП листи.
Синер ће у другом колу играти против победника меча Алексеј Попирин (Аустралија) - Емил Русувуори (Финска).