СИНЕР КРЕНУО У ОДБРАНУ ТИТУЛЕ: Ривалу препустио само четири гема

26.08.2025. 21:34 21:36
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ/ису/гри
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Seth Wenig, File

Бранилац пехара на Ју Ес опену, италијански тенисер Јаник Синер, пласирао се у друго коло последњег гренд слема у сезони.

Он је победио Чеха Вита Коприву резултатом 3:0 (6:1, 6:1, 6:2) за сат и 40 минута.

Питање победника није се постављало ниједног тренутка, четвороструки гренд слем шампион и први на АТП листи је лако изашао на крај са Чехом који је 89. на АТП листи.

Синер ће у другом колу играти против победника меча Алексеј Попирин (Аустралија) - Емил Русувуори (Финска). 

 

Јаник Синер УС опен
Извор:
ТАНЈУГ/ису/гри
Пише:
Дневник
