УС ОПЕН: Алкараз, Рубљов и Руд у другом колу
Шпански тенисер Карлос Алкараз пласирао се у друго коло последњег гренд слем турнира сезоне, УС Опена, пошто је јутрос у првом колу у Њујорку победио Американца Рејлија Опелку 6:4, 7:5, 6:4.
Меч је трајао два сата и седам минута. Алкараз је други тенисер света, док се Опелка налази на 67. месту АТП листе.
Шпански тенисер ће у другом колу играти против Италијана Матије Белучија коме је Кинез Јунченг Шанг предао меч при резултату 7:6 (7:0), 1:6, 6:3, 3:0.
Пласман у друго коло УС Опена јутрос су изборили и Рус Андреј Рубљов, Норвежанин Каспер Руд и Канађанин Габријел Дијало.
Рубљов је у првом колу победио Хрвата Дина Призмића 6:4, 6:4, 6:4. Ривал руском тенисеру у другом колу биће Американац Тристан Бојер.
Руд је на старту УС Опена надиграо Аустријанца Себастијана Офнера 6:1, 6:2, 7:6 (7:5). Норвешки тенисер ће у другом колу играти против Белгијанца Рафаела Колињона.