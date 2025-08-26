few clouds
УС ОПЕН: Алкараз, Рубљов и Руд у другом колу

26.08.2025. 09:10 09:13
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
alkaraz
Фото: Karlos Alkaraz, foto: Tanjug (AP Photo/Adam Hunger)

Шпански тенисер Карлос Алкараз пласирао се у друго коло последњег гренд слем турнира сезоне, УС Опена, пошто је јутрос у првом колу у Њујорку победио Американца Рејлија Опелку 6:4, 7:5, 6:4.

Меч је трајао два сата и седам минута. Алкараз је други тенисер света, док се Опелка налази на 67. месту АТП листе.

Шпански тенисер ће у другом колу играти против Италијана Матије Белучија коме је Кинез Јунченг Шанг предао меч при резултату 7:6 (7:0), 1:6, 6:3, 3:0.

Пласман у друго коло УС Опена јутрос су изборили и Рус Андреј Рубљов, Норвежанин Каспер Руд и Канађанин Габријел Дијало. 

Рубљов је у првом колу победио Хрвата Дина Призмића 6:4, 6:4, 6:4. Ривал руском тенисеру у другом колу биће Американац Тристан Бојер. 

Руд је на старту УС Опена надиграо Аустријанца Себастијана Офнера 6:1, 6:2, 7:6 (7:5). Норвешки тенисер ће у другом колу играти против Белгијанца Рафаела Колињона.

УС опен Карлос Алкараз
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
