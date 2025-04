(ВИДЕО) ОВО ЈЕ НОВАКОВ СПАРИНГ ПАРТНЕР: Ђоковић се у Марбељи припрема за Мадрид

То је једна од његових база, а овог пута се припрема за још два мастерса на шљаци пред други грен слем сезоне Ролан Гарос.

Није могао Новак да побегне будном оку фанова и пролазника, који су направили неколико снимака током тренинга у Пуенте Романо клубу, а спаринг партнер био му је Јужноафриканац Лојд Херис.

Жреб за мастерс у Мадриду на програму је у понедељак од 11.00, а Ђоковић има три титуле.

После следи мастерс у Риму, а Ролан Гарос почиње 25. маја.

