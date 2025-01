(ВИДЕО) СКАНДАЛ НА АО, ГОРЕ ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ! Познати водитељ уживо на ТВ-у певао срамну песму за Ђоковића пред српским навијачима

Велики број њих дошао је у Мелбурн да бодри Новака на путу ка новој титули, на турниру на којем је српски тенисер правио највеће успехе у каријери. Наравно доста навијача није могло да уђе на Род Лејвер арену, што се може видети на снимку у уживо програму на аустралијској телевизији "9news", где је један од водитеља Тони Џонс имао скандалозне коментаре на рачун Новака Ђоковића.



I’m sure TJ would never ever have said this about Fed or Nadal.



Very ugly hey @DjokerNole



Unprofessional @9NewsMelb pic.twitter.com/1rDob11pvX — Valerie💐 (@AussieVal10) January 17, 2025

- И демо назад у Мелбурн парк где можете видети Новакове навијаче у пуном гласу. Њихово певање је прилично необично. Новак! Он је прецењен! Новак је прошлост! Новак! Дечко, драго ми је да ме не чују. У сваком случају, хајде да наставимо са тенисом - рекао је Тони Џонс уживо у програму.

Није ово први пут да страни новинари имају провокативне коментаре на рачун Новака Ђоковића, а овај је био веома неумесан од стране водитеља аустралисјке телевизије.

Друштвена мрежа "X" гори откако се појавио снимак на коме аустралијски водитељ Тони Џонс прозива Новака Ђоковића.

Аустралијски водитељ је због неумесних коментара навукао бес многих који су поделили снимак и прокоментарисали да је Џонс заслужио отказ због непрофесионалности.

Било је људи и са ових простора који живе у Аустралији, и мало је рећи да нису имали лепе коментаре.

@TJch9 Needs to be sacked, a vast number of Serbians & Slavic peoples have made Australia home since the 50's, I am of Croatian heritage so you may think we wouldn't support Djokovic but many of us do! Tony Jones what a disgrace, fcuking disgusting cu-nt.https://t.co/u0WepflRIZ — Ivan Barbic (@ivanbarbic1) January 17, 2025

- Треба га отпустити, велики број Срба и словенских народа се од 50-их удомаћио у Аустралији. Ја сам хрватског порекла, па можда мислите да не бих навијао за Ђоковића, али многи од нас то чине! Тони Џонс, каква срамота, ј****а одвратна п***о - гласио је један од твитова.

- Ово је било одвратно, без обзира да ли вам се Новак свиђа или не. Он је шампион ове игре и десетоструки победник Аустралијан опена. Покажите поштовање према живом великану игре. Тони Џонс би требало да се јавно извини Новаку и свим навијачима тениса. Морате бити бољи - била је још једна у низу критика које су упућене аустралијском водитељу.

Тони Џонс познат је по надимку "Чомпер", који карактерише особу која воли да гризе, и очигледно је да се не стиди да уради многе ствари зарад прегледа.

Непрофесионалност коју је показао након Новаковог меча, није прва од стране Тонија Џонса. Наиме, он је 2013. године у програму уживо поставио веома неприкладно питање манекенки Ребеки Џад, тачније, позвао је на роштиљ. Видео је одмах постао виралан, а Ребека је три године касније поново доживела непријатност од Џонса који је покушао да је пољуби у образ уживо у програму.