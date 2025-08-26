СРБИЈА И ЦРНА ГОРА ФОРМИРАЛЕ НОВУ РЕГИОНАЛНУ ВАТЕРПОЛО ЛИГУ Ево зашто покушај договора са клубовима из Хрватске није успео
Ватерполо савези Србије и Црне Горе постигли су у Београду договор о формирању Регионалне лиге која би требало да почне крајем септембра, саопштено је из ВСС.
У саопштењу се наводи да ће у наредних десетак дана интезивирати разговори на конституисању органа и радних тела који ће донети све потребне одлуке за функционисање такмичења.
Регионална Премијер лига ће имати осам клубова:
Из Србије: Раднички, Нови Београд, Шабац, Црвена звезда и Партизан
Из Црне Горе: Јадран из Херцег Новог, Приморац и Будућност.
Планирано је да се одигра 14 кола двокружно и са Фајнал-фором као завршницом.
Такође, договорено је да се формира Регионална Прва лига, која ће имати девет клубова.
Србију ће представљати: Валис, Наис, Стари град, Вукови, Војводина, Земун и Београд, а Црну Гору Катаро и Будва.
Прва лига ће се играти кроз двокола.
На састанку су Србију представљали председник ВСС Виктор Јеленић, генерални секретар Немања Маријан, извршни директор Ђорђе Ђорђевић, спортски директор Милан Алексић, представник Радничког Југослав Васовић, представник Новог Београда Александар Шоштар и представник Војводине Војкан Јовановић.
Испред Црне Горе су били потпредседник Ватерполо и пливачког савеза ЦГ Милош Мрачевић, председник Приморца Синиша Ковачевић и председник Будве Горан Рађеновић.
Досадашња регионална лига са клубовима из Хрватске угашена је након што чланице лиге нису успеле да постигну договор о одрживом моделу организације такмичења