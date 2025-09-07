few clouds
СРПКИЊЕ СЕДМЕ НА ЕВРОПСКОМ ПРВЕНСТВУ: Победа над Израелом за крај

07.09.2025. 19:06 19:07
Пише:
Дневник
Извор:
Ватерполо савез Србије
Коментари (0)
спорт
Фото: Ватерполо савез Србије/ЕА/Анико Ковач

Ватерполисткиње Србије су освојиле седмо место на Европском јуниорском првенству на Малти.

У последњем сусрету изабранице тренера Иване Ћоровић су победиле Израел 14:9 (4:1, 6:3, 1:4,3:1),

Маша Ћук је диктирала у првој четвртини са два гола за предност 4:1. По два гола Пејићеве и Елене Ћук и један Миленковићеве и Балаћеве био је више него довољан за сигурну предност на полувремену 10:4. У трећем делу су Израелке биле боље, смањиле су на 11:8. Ипак Миленковић, Ћорда, Јеленић су решиле све дилеме.

Победа Србије је донела седмо место и генерално гледајући успешан пласман на ЕП. На такмичењу на Малти Српкиње су имале шест победа и два пораза.

Србија: Кулић, Ћорда 1, М. Ћук 2, Булајић, Пејић 2, Лазовић, Трбанос, Радоњић, Јанковић 1, Е.Ћук 3, Миленковић 2, Јеленић 1, Ловчевић и Балаћ 2.

ватерполо ватерполо репрезентација Србије
Извор:
Ватерполо савез Србије
Пише:
Дневник
Спорт Ватерполо
