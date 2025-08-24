ВАТЕРПОЛИСТИ СРБИЈЕ СУ ВИЦЕШАМПИОНИ ЕВРОПЕ: „Делфини“ узели сребро, Црногорцима титула
Јуниорска ватерполо репрезентација Србије, играчи до 18 година, освојила је сребрну медаљу на Европском првенству у Румунији.
Тим који је водио Небојша Милић потпуно заслужено је савладао нашу борбену репрезентацију13:9 (3:2, 4:2, 5:2, 1:3)
Црна Гора је имала квартет изузетних играча, који су у финалу показали класу. На голу је био одличан Пејовић са 14 одбрана, а Србија није имала решења за најбољег играча првенства Гојковића, затим Ступара и Бошковића. Усамљен је био Луиђи Цанепа у српском нападу, али је Србија чинила све да у финалу остави добар утисак.
Ако је прва четвртина била изједначена, финале је решено у других осам минута. Два брза гола Бошковића донели су предност Црној Гори 5:2. Србија је ушла у проблем са организацијом напада, Црна Гора је играла, као на читавом првенству, врхунску одбрану. Смањио је Зелић, али до полувремена су Вуканић и Ступар донели плус четири. Једини расположени за голове, Цанепа је у последњем секунду смањио на 7:4.
Трећи део је показао потпуну доминацију Црногораца. Јурила је Србија у нападу, смањила је преко Цанепе и Урошевића на 8:6 и то је био последњи трзај Саковићевиог тима. До краја четвртине Гојковић, Ступар, Бошковић и Вуканић су погађали прво мрежу Гошића па Косановића.
Са 12:6 пред завршних осам минута Црна Гора је могла мирно да накриви капу. Титула је била ту. У последњих осам минута по један нереализован петерац на обе стране. Црна Гора је трошила време, Србија је чинила све да ублажи пораз. Три пута је погодио најбољи њен играч Луиђи Цанепа, али се питање победника није постављало. Морачанин је на 1:23 до краја прекинуо Цанепину серију и поставио коначан резултат.
Србија мора да буде презадовољна сребром. После три пораза у групи, стигло се са три тријумфа до финала у којем ипак није било квалитета да се овакав састав Црне Горе порази.
Црна Гора - Србија 13:9 (3:2, 4:2, 5:2, 1:3)
Црна Гора: Ивановић, Ковачић, Морачанин 1, Милинић, Д. Пејовић 1, Рогановић, Ступар 3, Бошковић 3, Петровић, Вуканић 2, Гојковић 3, Вукчевић, М.Пејовић, Тодоровић.
Србија: Косановић, Војиновић, Нешковић, Дробњаковић, Васић, Зелић 1, Цанепа 6, Папић, Урошевић 1, Лазић, Чонкић 1, Мићановић, Гошић, Милашиновић.
За прво место: Црна Гора - Србија 13:9
За треће место: Италија - Грчка 11:12
За пето место: Шпанија - Мађарска 10:7
За седмо место: Француска - Хрватска 7:16