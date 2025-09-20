АЛАРМ ЈЕ УПАЉЕН! Од карцинома плућа у Србији свака два сата премине једна особа!
БЕОГРАД: Карцином плућа представља водећи узрок смртности од свих малигнитета како у свету, тако и у Србији, док број оболелих расте сваке године, а према подацима Института за јавно здравље "Др Милан Јовановић Батут" за 2022. годину од ове малигне болести годишње оболи 6.500, а премине више од 5.000 особа.
"То практично значи да у Србији дневно 13 особа изгуби битку са овом тешком болешћу, да на свака два сата у Србији од последица карцинома плућа премине једна особа", рекао је за Тањуг директор клинике за пулмологију УКЦ Србије, пулмолог др Михаило Стјепановић на маргинама 8. конгреса респираторне медицине који се одржава у Београду од 19. до 21. септембра.
Др Стјепановић је указао на то да много више причамо о симптомима и последицама карцинома, а мало говоримо о узроцима. Чињеница је да трећина одраслог становништва у Србији пуши, а цигарете су, упозорава др Стјепановић, и даље највећи фактор ризика рака плућа, док је узрок овако великог броја преминулих касно откривање болести.
"Превенција постоји: престаните да пушите!", упутио је апел др Стјепановић и додао да жели да изнова позове грађане на превентивне прегледе јер само раним откривањем рака плућа могуће је да променимо статистику.
Када се болест открије на самом почетку, онда можемо много више да учинимо, навео је др Стјепановић и додао да је, захваљујући напорима дрžаве, крајем 2023. године дошло до проширења позитивне листе РФЗО и том приликом велика паžња је посвећена сегменту карцинома плућа.
"Пацијенти са немикроцелуларним (неситноћелијским) карциномом плућа од средине 2024. године имају шире могућности за лечење. Захваљујући новој листи лекова, иновативне, циљане терапијске опције пацијентима у Србији доступне су како за рани тако и за узнапредовали стадијум болести неситноћелијског карцинома плућа", рекао је др Стјепановић.
Он је додао да данас, 1 од 5 постављених дијагноза карцинома плућа у Србији нема прилику и исту шансу за лечењем као пацијенти са неситноћелијским карциномом.
"Ипак, не смемо заборавити на подгрупу пацијената са микроцелуларним (ситноћелијским) карциномом плућа која још чека на могућност равноправног и свеобухватног приступа у лечењу. Ситноћелијски карцином плућа, осим што представља најагресивнију форму од свих карцинома плућа, убедљиво је и најтеžи тип карцинома за лечење. У прилог томе говори податак да скоро 30 година није било помака у лечењу ове тешке болести, не постоје одобрене циљане терапијске опције и имунотерапија представља једину терапијску опцију која значајно утиче на исходе лечења ових пацијената", истакао је др Стјепановић.
Према његовим речима, дугогодишњи подаци праћења клиничких студија у овој групи пацијената потврђују концепт да имунотерапија делује и код најагресивније форме карциома плућа, ситноћелијског, и доводи до дуготрајних ремисија.
На Конгресу респираторне медицине у Београду окупили су се еминетни стручњаци из земље и иностранства, а на уводној сесији говорило се о новим перспективама у лечењу карцинома плућа, о перонализованим, циљланим терапијама, као и оним терапијама које још нису у водичима.