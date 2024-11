(ФОТО) Пећка патријаршија обележила славу Светог Арсенија: Снага српског идентитета

Игуман Сава је током беседе истакао да је Пећка патријаршија била и остала духовно седиште српског народа, место где су његова душа и срце.

Заједно са Пећком патријаршијом сви манастири подигнути на Косову и Метохији сведоче и призивају ка вечном животу и представљају места где је Бог пољубио земљу, навео је игуман Сава.

"Веома је важно да се окупљамо у нашим светињама, јер тиме сведочимо пут истине и живота и показујемо да Косово и Метохија нису за нас само неки простор, већ пре свега срце и душа нашега народа", истакао је игуман Сава, пренео је Радио Гораждевац.

Помоћник директора Канцеларије за КиМ Милош Терзић честитао је монаштву и сестринству манастира Пећка патријаршија ктиторску славу изразивши наду да ће се из године у годину наставити обележавање оваквих догађаја.

"Пећка патријаршија представља центар Српске духовности већ готово 800 година", рекао је Терзић и додао да ће зато "здушно пружати подршку за наш српски народ, зато ћемо се борити за српске националне и духовне вредности на Косову и Метохији, јер то је оно највредније што српски народ има".

Прослави су присуствовали и гости из Републике Српске и Црне Горе.

Today, the feast of Saint Arsenius, the second Archbishop of Serbia who lived in the first half of the 13th century, was celebrated at the Peć #Patriarchate #Monastery. The solemn liturgy, led by Father Sava, Abbot of Dečani Monastery, was concelebrated by 20 priests and attended… pic.twitter.com/yOiROVSkw4

