ПРЕМИЈЕР РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ВИШКОВИЋ ПОДНЕО ОСТАВКУ "Остајем у тиму"

18.08.2025. 12:52 12:55
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс/Дневник.рс
najnovija opsta

Премијер Републике Српске Радован Вишковић поднео је оставку.

Вишковић је одлуку саопштио данас на конференцији за медије.

"Остајем у тиму, ту сам, радићу неки други посао. Све што сам до сада радио, радићу са неке друге позиције", рекао је Вишковић.

Он је рекао да је оставку поднео у договору са Милорадом Додиком.

"У договору са председником Републике, председником НСРС и наравно српским чланом Председништва БиХ, одлучили смо да се бира нова Влада", рекао је Вишковић.

"Никад се нисам боље осећао. Ово је дан који сам очекивао и када сам именован за председника Владе Српске. Морам да подсетим да Устав Српске и Закон каже да када бирате Владу Српске, имате уставну обавезу, а мандатар може у току мандата да изврши промену у Влади до једне трећине. Двојица министара, на самом почетку, су поднели оставку, из моралних разлога", рекао је Вишковић.

Ускоро опширније..

