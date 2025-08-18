ПРЕМИЈЕР РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ВИШКОВИЋ ПОДНЕО ОСТАВКУ "Остајем у тиму"
Премијер Републике Српске Радован Вишковић поднео је оставку.
Вишковић је одлуку саопштио данас на конференцији за медије.
"Остајем у тиму, ту сам, радићу неки други посао. Све што сам до сада радио, радићу са неке друге позиције", рекао је Вишковић.
Он је рекао да је оставку поднео у договору са Милорадом Додиком.
"У договору са председником Републике, председником НСРС и наравно српским чланом Председништва БиХ, одлучили смо да се бира нова Влада", рекао је Вишковић.
"Никад се нисам боље осећао. Ово је дан који сам очекивао и када сам именован за председника Владе Српске. Морам да подсетим да Устав Српске и Закон каже да када бирате Владу Српске, имате уставну обавезу, а мандатар може у току мандата да изврши промену у Влади до једне трећине. Двојица министара, на самом почетку, су поднели оставку, из моралних разлога", рекао је Вишковић.
Ускоро опширније..