ПОБЕДИО НА ГУЛАШИЈАДИ, ПА УБИЈЕН У ТУЧИ Нови детаљи убиства у Тополи

18.08.2025. 12:35 12:40
Пише:
Дневник
Извор:
Мондо/Дневник
Najnovija policija
Фото: Dnevnik

Због бруталног убиства у Тополи ухапшена су двојица мушкараца и њима је одређено задржавање до 48 сати.

Мирослав Г. (46) убијен је синоћ у око 20 сати у Тополи након завршене манифестације "Јунковачка гулашијада и пасуљијада". Kако домаћи медији незванично сазнају, само неколико сати он и његови пријатељи победили су у такмичењу за најбољи гулаш.

Убијени Мирослав учествовао је у такмичењу за најбољи гулаш са пријатељима. Око 16 сати, они су проглашени за победнике манифестације, након чега су остали да прославе.

"Ту је била још једна екипа. Пили су, дружили се. Око 20 сати кренуло је добацивање, након чега је избила туча. Група од њих 4,5 насрнула је на Мирослава и тукла га мучки, до смрти", каже извор.

Мирослава су тукли по глави и телу услед чега је преминуо.

Због бруталног убиства у Тополи ухапшена су двојица мушкараца и њима је одређено задржавање до 48 сати.

гулашијада топола убиство хапшење због убиства
Извор:
Мондо/Дневник
Пише:
Дневник
